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СБУ доручила провести позапланову перевірку ДП "Прозорро"

18 сентября 2018 | 09:15

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Служба безпеки України доручила Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України провести позапланову перевірку стану технічного захисту інформації в ДП "Прозорро". Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ, коментуючи результати аудиту Рахункової палати.


У СБУ запевнили, що служба ретельно опрацювала результати вищезазначеного аудиту.

"За підсумками аналізу, з урахуванням виявлених суттєвих недоліків експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи (ITC) "ProZorro", пов'язаних із відсутністю проектної та експлуатаційної технічної документації з експлуатації зазначеної ITC, а також комплексної системи захисту інформації, з метою визначення всіх чинників, що обумовили експлуатацію ITC з порушенням вимог ТЗІ, СБ України ініційовано доручили Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України провести позапланову перевірку стану технічного захисту інформації в ДП "Прозорро", - повідомили в СБУ.

У відомстві також додали, що подальші заходи із виправлення недоліків під час експлуатації ІТС "ProZorro" ДП "Прозорро" будуть визначені за результатами вищезазначеної перевірки.

Також, у СБУ пообіцяли попередити про можливі загрози інформаційній безпеці держави, якщо такі матимуть місце бути.



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