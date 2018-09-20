Помолиться с нужным человеком: удивительная история 31-летнего конферансье

20 сентября 2018 | 08:16 , Олег Ельцов, ТЕМА

Как из конферансье превратиться в руководителя национального радио? Элементарно: нужно помолиться с главой СНБО.

Позвонили с Суспильного радио, попросили дать комментарий в завтрашнем утреннем эфире. Тема: рост насилия в украинском обществе. Договорились.

Следующим утром меня подключают к эфиру по телефону. Несколько минут до этого я слушаю происходящее в студии. Стою себе – весь такой радостный, утро прекрасное, солнышко, мимо девушки симпатичные ходят, дети с мамашами в школу семенят, бабки с кошёлками топают: жизнь в общем-то прекрасна по моему персональному мнению. А в это время в прямом эфире Суспильного радио все вокруг выглядит совсем иначе: я слушаю, как ведущая Тамара Гусейнова гробовым голосом методично начитывает жуткие сведения: ученик порезал учительницу, пенсионер расстрелял детей, мажоры устроили дуэль в центре Киева, резали друг-друга бутылочными «розочками»… Все это подается методично, в мельчайших подробностях, я бы сказал – смакуется каждая деталь, но я так не скажу, ибо меня за это засудят юристы Суспильного радио – за бюджетные деньги.

Я не менее пристально, чем журналисты Суспильного слежу за криминогенной ситуацией. Но помимо чтения новостных лент информаагентств я также изучаю статистику. И мне жутко резанул слух этот поток крови, льющийся на волнах Суспильного радио, финансируемого из украинского бюджета, то есть за мои деньги в том числе.

Накачав меня и слушателей этими ужасами, ведущая поинтересовалась наконец: что я обо всем этом думаю. И я – наивный – сказал, что думаю: намалеванная картина не отвечает действительности, жизнь прекрасна, а педалирование на случаях криминальных происшествий угрожает психическому здоровью общества. И если маленький украинец оглянется вокруг, отстранится от криминального мусора, который методично льется в его уши из национальных масс-медиа, то он заметит, что подобные случаи происходят не так часто, как о них сообщает пресса.

Как журналист, я понимаю откуда берется этот криминальный вал в медиа: зритель любит что-то страшное, шокирующее, необычное. Пресса гонится за рейтингами – это рекламодатели, это деньги. И когда телевизор и радио рассказывают страшную историю про школьника, который ни с того ни с сего бросается с ножом на учительницу, зритель прилипает к экрану, а рекламодатель тут же впаривает ему рекламу с памперсами и жвачкой. А что делать: жить-то надо!

Но у Суспильного радио такой проблемы нет: ведущую Тамару Гусейнову и руководителя радио Дмитрия Хоркина содержит налогоплательщик. Соответственно, их задача – не погоня за рейтингом, а просветительство, воспитание населения, донесение информации объективной, не искаженной «коммерческим интересом».

Собственно, именно об этом не утомляется заявлять гендиректор Общественной телерадиокомпании Зураб Аласания, в ведомстве которого находится Суспильное (общественное) украинское радио. Что любопытно: на Общественном телевидении этого принципа придерживаются строго, а вот на радио – не сильно. Ну как иначе объяснить этот утренний криминально-информационный мусор в эфире за бюджетные деньги? Я поначалу подумал, что у Аласании просто нет времени контролировать происходящее на подведомственной радиостанции. Но поинтересовавшись нравами Суспильного украинского радио понял, что дело тут не в Аласании, а в Турчинове…

Но я отвлекся и должен объяснить кто подтолкнул меня к написанию этого опуса. Итак, я посмел сделать замечание в прямом эфире, что не гоже мол радиостанции за бюджетные деньги разгонять криминальные ужасы: да, криминогенная ситуация в стране непростая, но контролируемая. А если слушатель включит радио и услышит с утра пораньше этот жуткий набор криминальных историй, то в его воображении логично возникнет картина уголовного Армагеддона. А ведь это не так: жизнь прекрасна, или как минимум не столь ужасна, как ее изображает государственное радио.

После этого моего замечания ведущая Гусейнова неуклюже попыталась перевести беседу в иную плоскость: мол, пусть я расскажу как следует себя вести гражданам, окажись они лицом к лицу с преступником. Выглядело это до боли непрофессионально. Начинаем говорить о проблеме насилия, и вдруг перескакиваем к антикриминальному ликбезу. Я попытался вернуть ведущую к изначальной теме, но в ответ услышал прокурорское: «Так вы собираетесь рассказывать, как следует вести себя людям в таких ситуациях или нет?!» К подобному жлобству в эфире национального радио я не был готов. Но это оказалось лишь прелюдией.

Вдруг я услышал в телефоне мужской голос ведущего, который без излишних прелюдий и вопросов ко мне-приглашенному гостю, начал свой спич следующей фразой: «Это манипуляция! Мы не Громадське, а Суспильнэ радио». А ведь эта моя ошибка была сугубо технической. И оба этих слова в переводе на русский звучат одинаково: «Общественное». Так в чем манипуляция? Очень дешевый аргумент в споре. Далее ведущий голосом Левитана начал патетично вещать о том, что времена изменились, и отныне на радио не будет приукрашивания действительности: только суровая правда жизни! И никаких патемкинских деревень более!!»

Мне показалось, что в эфире – дискуссия с моим участием, особенно, если учесть, что меня уличают в манипуляциях. И ожидая, что в студии государственного радио находятся люди, придерживающиеся элементарных приличий, я пытался было возразить… Но тут выяснилось, что со мной, не попрощавшись, расстались, как с врагом народа, примитивно отключив от эфира. Дзынь!

За долгие годы работы в массе украинских СМИ мне, пожалуй, не приходилось сталкиваться с подобным уровнем рафинированного жлобства. Оставаясь в оцепенении от случившегося, я поспешил поинтересоваться: кто же этот «эксперт по манипуляциям»? И тут же выяснил, что моим визави оказался большой человек – целый руководитель государственного Суспильного радио Украины – Дмитрий Хоркин! И вот тут я обалдел еще больше: ну не может рафинированный жлоб возглавлять национальное радио! А если учесть, что большим начальником он стал тридцати лет от роду, то история эта покажется еще более невероятной. Впрочем, жизнь полна удивительных историй!

Поинтересовавшись персонажем поглубже, я выяснил, что Хоркин – не более чем тамада-ведущий всяческих торжественных мероприятий. С каких пор конферансье начали руководить радиожурналистами – я не знаю.

Дальше-больше. Хоркин, как выяснилось, близко знаком со всесильным Александром Турчиновым – главой СНБО и по совместительству – видным членом баптистской церкви. А Хоркин издавна обслуживает баптистские мероприятия. И сегодня, как говорят злые языки, он является смотрящим от Турчинова над национальным общественным радио. Вот в чем секрет дико непрофессиональной политики радио, которой формально руководит профессионал Зураб Аласания, а фактически – конферансье Дмитрий Хоркин.

Когда мне открылись эти поразительные истины ни к Хоркину, ни к Аласании, ни к Общественному радио у меня не осталось претензий. Оказывается, все просто: один конферансье постоял у микрофона в революционные деньки на Майдане – и стал министром культуры, второй поучаствовал в церковных мероприятиях главы СНБОны, покоментировал военные парады - и возглавил национальное радио! Теперь я знаю почему в нашей стране дилетанты оказываются в руководящих креслах и все в стране идет криво-косо…

Граждане, не верьте написанному, ибо все это очереднаия манипуляция. Лучше просто насладитесь утренним эфиром национального радио, которое вы содержите. Эфир программы здесь