НАБУ ОБНАРОДОВАЛО "ПЕРЕПИСКУ" МИНИСТРА ОМЕЛЯНА С БРАТОМ

В НАБУ утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.
Учитывая это, в НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.
Кроме того, в НАБУ заявили, что обнародовали проект заключения НАЗК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, "который тот получил за два месяца до официального принятия решения".
Как сообщала "ДС", в САП заявили, что министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении, грозит наказание до 10 лет тюрьмы.
Соломенский районный суд Киева отпустил министра инфраструктуры на поруки.