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НАБУ ОБНАРОДОВАЛО "ПЕРЕПИСКУ" МИНИСТРА ОМЕЛЯНА С БРАТОМ

21 сентября 2018 | 09:14

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Национальное антикоррупционном бюро опубликовало переписку, как утверждают в Бюро, главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает "ДС".


"Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины и декларирования ним недостоверных сведений в электронных декларациях, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов", - отмечают в Бюро.

В НАБУ утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.

Учитывая это, в НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.

Кроме того, в НАБУ заявили, что обнародовали проект заключения НАЗК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, "который тот получил за два месяца до официального принятия решения".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сообщала "ДС", в САП заявили, что министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении, грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Соломенский районный суд Киева отпустил министра инфраструктуры на поруки.



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