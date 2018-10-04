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CNN: ВМС США предлагают устроить недельную демонстрацию силы Китаю в Тихом океане
04 октября 2018 | 13:46
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Командование ВМС США подготовило предложение Тихоокеанскому флоту о проведении демонстрации военной силы в качестве предостережения в адрес Китая по поводу нежелательных действий в Южно-Китайском море. Зона таких учений потенциально может прилегать к территории РФ, сообщила в среду со ссылкой на источники в Пентагоне телекомпания CNN, передает УНН.
По ее данным, командованию Тихоокеанского флота ВМС США предложено провести серию операций или учений на море в течение одной отдельно взятой недели в ноябре. Смысл заключается в том, чтобы задействовать боевые корабли, авиацию и личный состав для демонстрации готовности Соединенных Штатов противостоять потенциальному противнику, действовать оперативно и по нескольким фронтам. При этом, однако, подчеркивается отсутствие намерений американцев вступать в столкновения с китайской стороной, уточнила телекомпания.
Ее источники утверждают, что речь идет “лишь об идее”. Тем не менее эта идея обсуждается достаточно серьезно, так как соответствующему предложению присвоено кодовое название, пишет телекомпания. Серия предлагаемых операций может охватывать район Тихого океана, прилегающий к водам Китая, а также может доходить до побережья Южной Америки. “Если первоначальное предложение будет одобрено, то миссия может быть расширена даже до российской территории”, — утверждает CNN.
Как сообщал УНН, США собираются проводить кибератаки по требованию союзников по НАТО.
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