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Министр юстиции Франции попросила Google убрать из карт снимки тюрем
10 октября 2018 | 10:06
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Министр юстиции Франции Николь Беллубе обратилась к американской корпорации Google с просьбой убрать сделанные из воздуха снимки французских тюрем, которые в данный момент доступны в сервисах Google Maps и Google Earth. Политик, выступая во вторник в эфире радиостанции RTL, вспомнила о необходимости удалить фотографии тюрьмы, побег из которой несколько месяцев назад осуществил грабитель-рецидивист Редуан Фаиди, передает УНН.
“Я направила в Google запрос о принятии мер, чтобы удалить снимки пенитенциарных учреждений”, — сказала министр, добавив, что действий со стороны корпорации пока не последовало. Беллубе подчеркнула, что, возможно, ей придется добиваться встречи с людьми, которые отвечают за эти вопросы. По словам министра, ей кажется ненормальным, что в интернете можно найти изображения подобных учреждений.
В то же время агентство Reuters пишет, что представитель Google в свою очередь сообщил, что такие приложения, как Google Maps и Google Earth, получают изображения из внешних источников. “Мы передали нашим поставщикам список особо важных объектов и попросили их как можно быстрее принять меры с целью соответствия закону”, — приводит агентство его слова.
Опасный преступник Редуан Фаид сбежал из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна 1 июля, где он отбывал 25-летний срок заключения. Побег он совершил с помощью нескольких пособников, один из которых прибыл на вертолете, чтобы забрать заключенного. В начале октября Фаид был вновь задержан французской полицией.
Как ранее информировал УНН, компания Google обжаловала вынесенное в июле Еврокомиссией (ЕК) решение оштрафовать её на 4,34 млрд долларов США за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Как отмечает издание, в Google отказались раскрыть подробности относительно того, какие аргументы привела в поддержку своей позиции. Представители американской корпорации в ответ на данный вопрос лишь сослались на прежнее заявление Google о том, что доступность операционной системы Android способствует повышению конкуренции на рынке мобильных устройств.
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[10.10.2018]
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