ТЕМА

Скоро гонять по трассам станет дорого

10 октября 2018 | 14:05

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Кабинет министров Украины сегодня одобрил законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", передает корреспондент УНН.


По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, речь идет "о распределении штрафов и финансировании работ по безопасности дорожного движения".

"Сейчас предлагается, чтобы распределение было 60% мы могли перечислять поступлений для пользователей этих дорог, для владельцев, и 40% для системы МВД, которая будет эту систему по дорогам устанавливать", - сказал он.

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.



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