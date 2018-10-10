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Скоро гонять по трассам станет дорого
10 октября 2018 | 14:05
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Кабинет министров Украины сегодня одобрил законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", передает корреспондент УНН.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, речь идет "о распределении штрафов и финансировании работ по безопасности дорожного движения".
"Сейчас предлагается, чтобы распределение было 60% мы могли перечислять поступлений для пользователей этих дорог, для владельцев, и 40% для системы МВД, которая будет эту систему по дорогам устанавливать", - сказал он.
Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
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[10.10.2018]
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