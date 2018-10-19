|
США сяли эмбаргу на поставки оружия Украине
19 октября 2018 | 08:33
распечатать комментарии [0] добавить в
Соединенные Штаты отменили оружейное эмбарго для Украины и в настоящее время воспринимают ее как нормальное государство. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине - это то, что еще несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом, хотя Украина имеет право защищать себя. Мы от этого [эмбарго] избавились, мы помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем. Решение администрации - воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, которая имеет стратегию национальной безопасности, пускай в ней и есть прорехи. Между тем друзья и союзники могут помочь заполнить их", - сказал он.
также читайте
[10.10.2018]
[10.10.2018]
[10.10.2018]
|
по теме
США подарят Украине военные фрегаты
18. 10. 2018 | 17:37
США предложили Украине поставку фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Об этом сообщил в четверг "Украинский военный портал" со ссылкой на собственные источники.
TVI вернется, чтобы охмурять домохозяек
17. 10. 2018 | 09:15
В 2019 году в Украине состоится перезапуск телеканала ТВi, которым займется экс-советник министра энергетики Игоря Насалика и бывший генпродюсер NewsOne Дмитрий Носиков. Об этом пишет "Украинская правда".
ПРИТВОРИВШИЙСЯ МЕРТВЫМ УКРАИНСКИЙ КОРРУПЦИОНЕР ЗАДЕРЖАН ВО ФРАНЦИИ
17. 10. 2018 | 09:11
Полиция Франции задержала украинца, который был в Украине высокопоставленным лицом и подозревался в коррупции, но избежал наказания, сфальсифицировав свидетельство о собственной смерти. Об этом говорится в сообщении Европейского полицейского офиса, передают Українськi Новини.
несмотря на катастрофу Су-27 - учения "Чистое небо" продолжатся, тела пилотов найдены
17. 10. 2018 | 08:57
Общее руководство учений “Чистое небо — 2018” решили продолжить полеты всех типов авиатехники несмотря на авиационную катастрофу истребителя Су-27 в Винницкой области, во время которой погиб экипаж, сообщает УНН со ссылкой на Facebook пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»