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США сяли эмбаргу на поставки оружия Украине

19 октября 2018 | 08:33

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Соединенные Штаты отменили оружейное эмбарго для Украины и в настоящее время воспринимают ее как нормальное государство. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.


"Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине - это то, что еще несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом, хотя Украина имеет право защищать себя. Мы от этого [эмбарго] избавились, мы помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем. Решение администрации - воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, которая имеет стратегию национальной безопасности, пускай в ней и есть прорехи. Между тем друзья и союзники могут помочь заполнить их", - сказал он.



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