Столичные полицейские сбили грабителя

31 октября 2018 | 10:25

В центре Киева в ночь на среду, 31 октября, полицейский Mitsubishi Outlander сбил пешехода.

По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного "минера" Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару Тараса Шевченко в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул мужчина 25-30 лет. Он попал прямо на капот машины.

Пострадавший получил серьезные травмы. Его госпитализировали.



В ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его.



При просмотре записей камер видео наблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара, перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, которого сбили патрульные. Двое других нарушителей бросили рюкзак и убежали.