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Столичные полицейские сбили грабителя
31 октября 2018 | 10:25
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В центре Киева в ночь на среду, 31 октября, полицейский Mitsubishi Outlander сбил пешехода.
По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного "минера" Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару Тараса Шевченко в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул мужчина 25-30 лет. Он попал прямо на капот машины.
Пострадавший получил серьезные травмы. Его госпитализировали.
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