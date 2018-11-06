В УКРАИНУ ЭКСТРАДИРОВАН БЫВШИЙ СОВЛАДЕЛЕЦ АГРОХОЛДИНГА "МРИЯ"

06 ноября 2018 | 08:38

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В 2014 году один из крупнейших украинских агррхолдингов "Мрия" не смог рассчитаться с кредиторами и объявил дефолт. Его собственники исчезли со значительной суммой денег. С 2015-го года бывших собственников "Мрии" Ивана и Николая Гутых разыскивал Интерпол.

Николай Гута был задержан в Швейцарии. В Украине его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 800 миллионов гривен. Весной СМИ сообщали, что он продает принадлежащую ему самую дорогую виллу в Германии Villa Glory и переезжает в швейцарский кантон Обвальден.



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