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Капкан: ОПЕК и Россия сокращают добычу, США - увеличивает
14 ноября 2018 | 11:13
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Сделка стран ОПЕК и России по сокращению добычи нефти, заключенная в 2016 году и с тех пор трижды продлевавшаяся, превратилась для ее участников в капкан, из которого невозможно выбраться.
Убрав с рынка 1,8 млн баррелей ежедневной добычи и взвинтив цены до уровней конца 2014 года, крупнейшие экспортеры нефти спровоцировали новый и беспрецедентный по масштабам виток сланцевой революции в США.
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