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Капкан: ОПЕК и Россия сокращают добычу, США - увеличивает

14 ноября 2018 | 11:13

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Сделка стран ОПЕК и России по сокращению добычи нефти, заключенная в 2016 году и с тех пор трижды продлевавшаяся, превратилась для ее участников в капкан, из которого невозможно выбраться.


Убрав с рынка 1,8 млн баррелей ежедневной добычи и взвинтив цены до уровней конца 2014 года, крупнейшие экспортеры нефти спровоцировали новый и беспрецедентный по масштабам виток сланцевой революции в США.

В годовом выражении объемы нефтедобычи в Штатах к концу октября выросли на 1,49 млн баррелей в сутки - втрое быстрее, чем в прошлом году, сообщает ОПЕК в ежемесячном обзоре о состоянии рынка.

Новая американская нефть полностью перекрыла дополнительный спрос, возникший за год. Он составит 1,5 млн баррелей в сутки, оценивает ОПЕК: это почти на 20% ниже, чем ожидалось в начале года.

Вечером 13 ноября цена на нефть марки Brent упала на 6,6 процента, до 65,99 долларов за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на такой отметке 19 марта текущего года.



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