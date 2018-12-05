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Россия поможет Венесуэле материально

05 декабря 2018 | 17:52

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Президент России Владимир Путин и венесуэльский лидер Николас Мадуро в среду, 5 декабря, в ходе личной встречи обсудят финансовую помощь Венесуэле, передает РИА Новости слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
«Вы знаете, что ситуация в Венесуэле по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя и скромные, но признаки улучшения динамики все-таки констатируются. И в этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы», — сообщил Песков.

По его словам, Мадуро приехал в Москву, чтобы договориться о дополнительных ассигнованиях. Песков добавил, что конкретной суммы помощи пока нет, но ее должны определить в ходе встречи.

Известно, что в 2017 году Венесуэла просрочила России оплату одного миллиарда долларов по кредиту в рамках военно-технического сотрудничества. В ноябре стороны договорились об отсрочке оплаты долга до 2027 года.



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