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Кравчук: перемовини Путіна й Порошенка конче потрібні
06 декабря 2018 | 13:09
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Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что главы Украины и России должны сесть за стол переговоров, иначе мира не будет. Об этом он сегодня сообщил журналистам, передает УНН.
"Мое отношение к России общеизвестно. Но я знаю другое, если мы не договоримся с врагом, война всегда когда-нибудь заканчивается, мира не будет. Что Путин говорит, он не хочет садиться за стол переговоров с Порошенко. Это болезнь. Россияне выбрали Путина, украинцы выбрали Порошенко. Садятся и договариваются. Он не хочет. А если еще раз изберут Президентом Порошенко? Мы же демократическая страна, мы не знаем, кого у нас изберут, это они точно знают, что выберут Путина, а мы нет", - сказал Кравчук.
Также первый Президент Украины считает, что Договор о дружбе с РФ уже давно надо было прекратить, как и многое другое.
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