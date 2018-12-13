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Ломаченко назвав ім'я бажаного супротивника

13 декабря 2018 | 10:54

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Володар титулів чемпіона світу у легкому ваговому дивізіоні по версіям WBA, WBO Василь Ломаченко зізнався, що зацікавлений в поєдинку із непереможним чемпіоном світу у 2-й напівлегкій вазі за версією WBA Super. Слова українця приводить портал “BoxingTalk”


Ломаченко виявив бажання об’єднати усі титули у легкій вазі та провести бій з боксерами, які дуже багато розмовляють. “Я хочу боксувати з хлопцями, які багато говорять, зараз я маю на увазі Джервонта Девіса”, — розпочав українець. Крім того, для Ломаченка неважлива вагова категорія проведення боїв. “Подивимося, як все буде відбуватися. Інший поєдинок, який може відбутися, — чемпіон світу за версією WBC в напівлегкій вазі Мігель Берчельт, який говорив про бажання піднятися в легку вагу. Його я вважаю додатковим варіантом”, — додав Ломаченко. Варто відзначити, що 24-річний американець Джервонта Девіс у послужному списку має 20 перемог в 20 поєдинках причому 19 з них були достроковими.

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