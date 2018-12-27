Гривна продолжает дорожать

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,1071 грн против 31,3131 грн накануне.

Национальный банк Украины на четверг, 27 декабря 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек - до 27,2678 грн за доллар против 27,4339 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора .