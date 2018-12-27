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Гривна продолжает дорожать
27 декабря 2018 | 10:14
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Национальный банк Украины на четверг, 27 декабря 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек - до 27,2678 грн за доллар против 27,4339 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора .
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,1071 грн против 31,3131 грн накануне.
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