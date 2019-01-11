Как я избавился от Google и что из этого вышло

Google участвует в организации почти каждого аспекта моей жизни. Память находится на аутсорсинге у Google Search. Ведь зачем запоминать что-то, когда технологии могут отсеять и выдать информацию в нужный момент? Gmail помогает управлять бесконечным потоком электронных писем и уведомлений. Календарь Google готовит к каждому собранию, а Google Карты позволяют вовремя на них добираться.

Но я обеспокоен тем, как широкий охват и возможности технологического гиганта влияют на мою жизнь. Я также обеспокоен своей зависимостью от инструментов и услуг компании. Google настолько эффективен и широко распространен, что отказ от услуг компании — оказывается, дело очень непростое. Я это знаю, потому что на прошлой неделе пытался полностью избавиться от Google.

«Google предоставляет интернет-пользователям невероятное удобство входа с помощью учетной записи Gmail во множество веб-приложений и приложений для мобильных устройств, не принадлежащих Google. Для большинства потребителей это звучит замечательно», — говорит Дэвид Кол, президент и генеральный директор рынка цифровой рекламы TRUSTX. В обмен на внимание и личную информацию Google предоставляет приложения для поиска, общения и повышения производительности. Многие потребители и предприятия считают, что это взаимовыгодные отношения.

Но Кол предупреждает, что способность Google получать данные с мобильных телефонов и веб-браузеров, вероятно, превосходит ожидания большинства людей. «Вы даете Google разрешение отслеживать ваши действия в интернете и на мобильных устройствах на протяжении всей вашей цифровой жизни».

Согласно данным компании, я использую 61 сервис Google. Двенадцать из этих служб имеют важное значение для организации моей личной и профессиональной жизни, включая поиск, Gmail, календарь, карты и фотографии. Я получаю доступ к этим службам с помощью браузера Google Chrome, а мой рабочий телефон работает на мобильной операционной системе Google Android.

Удалить учетную запись Google очень просто, нужно только зайти на myaccount.google.com. Но сохранить накопившиеся данные намного сложнее. Я использую много сервисов Google, поэтому, чтобы отказаться от услуг технологического гиганта, не потеряв данные, потребовался многоступенчатый, многодневный процесс. Я использовал приложение для списков дел под названием «Things», чтобы отслеживать прогресс и быть уверенным, что мой архив данных собран полностью.

Затем я сохранил копию данных. (Никогда не удаляйте аккаунт без резервной копии!) К счастью, Google делает этот процесс довольно безболезненным. Я использовал Takeout, инструмент загрузки данных компании, расположенный на takeout.google.com, для создания архива каждого сервиса. Я использую учетную запись Google с 2004 года, поэтому мои резервные копии были огромными. Google сообщила, что на создание каждого архива уйдет несколько дней.

Подбор альтернатив Google

Мне пришлось найти и установить альтернативы для всех этих продуктов и услуг Google. Поскольку я использовал так много, я потратил не один час на исследование программного обеспечения и приложений.

Fastmail — отличная замена Gmail. Хотя пользовательский интерфейс относительно непривлекателен, технология надежна. Чтобы заменить Google Drive и хранить файлы в облаке, я открыл аккаунт Dropbox. Я купил подписку на Ulysses, очаровательное и полнофункциональное приложение для обработки текстов, которое можно использовать вместо Google Docs. Я пользуюсь Mac, поэтому было довольно просто перенести календарь в Fantastical, отличную альтернативу родному календарю Apple. Существуют десятки приложений планирования для пользователей Android и Windows.

Единственный продукт Google, который я так и не смог ничем заменить, – это поиск. Альтернативные поисковые системы, такие как Bing и DuckDuckGo, неплохи, но эти инструменты работают в изолированном пространстве. Поиск Google чрезвычайно эффективен и глубоко интегрирован во все приложения компании, включая Gmail и Google Docs. Без Google поиск по электронной почте или документам становится не таким простым.

Через пять дней после запуска Google Takeout мои данные были готовы к загрузке. Я сохранил файл в 500 гигабайт на локальном жестком диске, открыл в Firefox панель конфиденциальности Google и удалил данные за многие годы. Более ста тысяч сообщений электронной почты, документов и событий исчезли мгновенно.

Я был свободен от Google. Но только на первый взгляд.

Сбор данных не прекращается

Дуглас Шмидт, выпускник DARPA и профессор инженерного дела в Университете Вандербильта, предупреждает, что рекламные технологии компании все еще могут отслеживать мою онлайн-активность. Согласно его исследованию, даже если отказаться от сервисов Google и использовать альтернативный веб-браузер, компания может собирать данные о вашем поведении в интернете с помощью своих рекламных и издательских продуктов.

«Невозможно преувеличить, насколько одержим сбор данных Google, — говорит Шмидт. — Пока вы пользуетесь [телефоном] для просмотра веб-страниц — даже если вы не используете ни продукты, ни услуги Google, – Google может отслеживать ваши действия в интернете».

По словам Шмидта, Google следит за поведением «либо через ваш Google ID, либо через теневой профиль», рекламную схему вашего поведения в интернете. «В частности, — говорит он, — если пользователь решает отказаться от использования какого-либо продукта Google и посещает только веб-страницы, не принадлежащие компании, количество отправок данных на серверы Google по-прежнему остается на удивление высоким. Это происходит из-за рекламных и издательских сервисов».

Кроме того, и Chrome, и Android отправляют данные обратно в Google сотни раз в день, отмечает Шмидт, «даже в отсутствие какого-либо взаимодействия с пользователем». Одно исследование показывает, что бездействующий телефон Android передавал информацию о местоположении в Google 340 раз в течение 24 часов. Информация о местоположении составляла 35% всех образцов мобильных данных, отправленных в Google.

Согласно исследованию Шмидта, Google также собирает данные о людях из розничных транзакций и от сторонних брокеров. Сторонние данные — это информация, которую собирает о вас компания, которая может не иметь с вами прямых отношений, например, службы кредитного мониторинга Experian и Acxiom. Эти поставщики данных создают и продают списки личной информации миллионов человек.

По словам Шмидта, в 2014 году Google объявила, что будет получать данные из розничных магазинов. Эта информация включает почти 70% кредитных и дебетовых транзакций в США, в том числе имя физического лица, время, место и сумму покупки.

Когда я сказал своей семье, друзьям и коллегам, что удалил Google, потому что меня напрягает их политика сбора данных, большинство из них посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Некоторые выразили беспокойство тем, как технологические фирмы используют наши персональные данные, но не могли понять, почему я прекращаю использовать продукты. «Я полностью понимаю, почему ты беспокоишься из-за крупных технологических компаний, — сказал один из близких друзей, — но разве ты не будешь чувствовать себя одиноким или в какой-то степени изолированным без Google?»

Я задал этот же вопрос Джейсону Кинту, генеральному директору ассоциации цифровых изданий Digital Content Next. Его ответ удивил меня. «Мы должны сопротивляться этому изо всех сил. Да, почти невозможно прожить без интернета. И интернет, включая Google, принес невероятное благо миру. Но если цена пользования интернетом — позволить Google выведывать подробности вашей жизни, которые не знает никто в мире, даже ваша супруга, значит, мы позволяем коммерческим интересам Google подрывать основы интернета».

Эпилог. Мой эксперимент был успешным около двух недель. Я был удручен, когда узнал от Шмидта, что за мной будут следить даже после удаления данных. И я был разочарован неэффективностью альтернативных услуг. Продукты Google вездесущи. К тому же они очень хорошие. Поэтому я завел новую учетную запись Google, на этот раз в платном сервисе G Suite. Раз уж меня все равно отслеживают, я могу заплатить, чтобы хотя бы не видеть рекламу.