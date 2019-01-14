Куда двигаться стране: соцопрос украинцев

14 января 2019 | 09:16

Сторонников европейского пути развития Украины и тех, кто считает, что страна должна выбрать собственный путь развития, почти поровну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социс».

Так, 44,7% респондентов считают, что Украина должна выбрать собственный путь развития, опираясь на свои ресурсы. 42,8% опрошенных полагают, что Украине надо более решительно двигаться в направлении Европы и Запада.

В то же время 8,0% респондентов считают, что Украина должна более решительно двигаться в направлении России и Востока. Еще 4,6% не ответили на вопрос.





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