В России предлагают наградить Зеленского орденом Дружбі народов

21 января 2019 | 14:03

В РФ предложили наградить украинского актера Владимира Зеленского Орденом Дружбы, отметив, что его деятельность полезная для России. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель председателя общественного совета министерства культуры РФ Павел Пожигайло, передает УНН.

По словам Пожигайло, победа Зеленского на выборах президента Украины это "хорошо" для РФ.

"Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать Орден Дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идёт избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование", - заявил Пожигайло.

Напомним, ранее Владимир Зеленский публично признал, что через офшоры на Бали владеет активами в России и продолжает получать с них миллионную прибыль.

Более того, согласно расследованию программы "Схемы", компания Зеленского "Green films" приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования в РФ на производство фильма "Вниз".

Также напомним, что ранее Зеленский всячески отрицал наличие у него бизнеса в РФ.