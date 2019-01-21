ТЕМА

В Кривом Роге разбойники на "евробляхах" ограбили ювелирный

21 января 2019 | 14:07

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В центре Кривого Рога ограблен ювелирный магазин. Об этом УНН сообщили в полиции.


Пятеро злоумышленников в масках ограбили ювелирный магазин на проспекте Металлургов. Грабители зашли в помещение магазина в конце рабочего дня, В помещении на тот момент находились директор магазина, продавец и охранник. Один из грабителей, вооруженный автоматом Калашникова, нанес охраннику удар прикладом по голове и отвел раненого в подсобное помещение. После этого грабители разбили стеклянные витрины с ювелирными изделиями. Злоумышленники составили награбленное в сумки и скрылись с места преступления на автомобиле с иностранной регистрацией. 



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