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Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 14 миллиардов почти под 20% годовых

23 января 2019 | 10:46

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Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,778 млрд грн, 108,6 млн долл. и 23,8 млн евро.


Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 161, 287, 350, 728 и 1078 дней со средневзвешенной доходностью 19,48%, 19%, 18,5%, 18,49%, 17,54% и 17,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 85 и 273 дня с доходностями 6,5% и 7,23% годовых, соответственно. Средства в евро привлечены на 78 и 13 дня с доходностями 4,5% и 4,6% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 13,569 млрд грн.



Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/123453-minfin-odolzhil-na-vnutrennem-rynke-esche-14-milliardov-pochti-pod-20-godovykh#ixzz5dQ13ryyV



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