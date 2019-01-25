Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школе

25 января 2019 | 09:23

В школе села Первомайское Приморского края проводится проверка в связи с жалобами родителей на урок, который там провели местные криминальные авторитеты.

Бывший директор школы Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение местных бандитов, которых «знают все», чтобы те провели урок с мальчиками, учащимися с пятого по седьмой класс.



Их собрали в актовом зале, и нынешний директор представила им гостей: «Смотрящий за нашим селом! И дети должны на них равняться!» На мероприятии, помимо директора, присутствовали Ухаботин и учитель физкультуры.



Со слов школьников известно, что им разъяснили, как жить «по понятиям», чего делать и не делать, и предупредили о недопустимости гомосексуальных отношений.