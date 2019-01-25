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Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школе
25 января 2019 | 09:23
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В школе села Первомайское Приморского края проводится проверка в связи с жалобами родителей на урок, который там провели местные криминальные авторитеты.
Бывший директор школы Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение местных бандитов, которых «знают все», чтобы те провели урок с мальчиками, учащимися с пятого по седьмой класс.
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