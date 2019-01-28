Во Франции напали на судебный конвой и отбили обвиняемого

28 января 2019 | 17:41

Во французском Тарасконе неизвестные напали на судебный конвой и отбили у него подозреваемого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание LCI.

Нападение произошло в 8.30 утра, когда обвиняемого перевозили из города Безье в суд муниципалитета Тараскона.

На конвой напали трое вооруженных мужчин с закрытыми лицами, которые вышли из белой машины. Они избили конвойных, прострелили колеса их автомобиля, забрали обвиняемого и скрылись.

Шокированным конвойным оказали медицинскую помощь и отправили для дачи объяснений.

Отмечается, что обвиняемый, которого отбили неизвестные вооруженные люди, был задержан в 2017 году за кражу и ограбление.