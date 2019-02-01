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У ЗСУ зірвано план набору на контрактну службу
01 февраля 2019 | 08:53
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Збройні Сили України у січні залучили на військову службу за контрактом лише 20% від запланованої кількості – у військовому відомстві провели аналіз роботи з комплектування.
Проведений аналіз показав, що територіальні центри комплектування та військові комісаріати виконали встановлені їм планові завдання з відбору та направлення громадян на військову службу за контрактом лише на 20% при загальному плані близько 4 тис. осіб.
Причому у Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернігівській областях та місті Києві відсоток направлених на службу кандидатів склав менше 10% від запланованого Генштабом.
Зокрема проблемним є комплектування частин Десантно-штурмових військ та морської піхоти, які мають підвищенні вимоги до кандидатів. Минулого року у морській піхоті створили другу бригаду, а на 2019 рік командувач КМП ВМС Юрій Содоль анонсував формування ще двох.
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