У ЗСУ зірвано план набору на контрактну службу

01 февраля 2019 | 08:53

Збройні Сили України у січні залучили на військову службу за контрактом лише 20% від запланованої кількості – у військовому відомстві провели аналіз роботи з комплектування.

Проведений аналіз показав, що територіальні центри комплектування та військові комісаріати виконали встановлені їм планові завдання з відбору та направлення громадян на військову службу за контрактом лише на 20% при загальному плані близько 4 тис. осіб.

Причому у Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернігівській областях та місті Києві відсоток направлених на службу кандидатів склав менше 10% від запланованого Генштабом.

Зокрема проблемним є комплектування частин Десантно-штурмових військ та морської піхоти, які мають підвищенні вимоги до кандидатів. Минулого року у морській піхоті створили другу бригаду, а на 2019 рік командувач КМП ВМС Юрій Содоль анонсував формування ще двох.