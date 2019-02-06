Отметим, что часть 2 статьи 364 УК Украины - это "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжелые последствия". Часть 2 статьи 191 УК Украины - "присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением". Часть 5 статьи 191 УК Украины - "присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или в составе организованной группы". 