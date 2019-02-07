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Аваков пообіцяв розібратись у законності звільнення Аласанії
07 февраля 2019 | 11:04
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Одинхарків'янин встав на захист іншого.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що звільнення голови правління Публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” Зураба Аласанії - "напад на свободу преси" і пообіцяв розібратись. Відповідний відеокоментар розміщений на офіційному YouTube-каналі МВС, передає УНН.
Аваков зазначив, що не вважає, що ідея усунути за 2 місяці до виборів главу Суспільного телебачення в незрозумілий спосіб — хороша.
“...ми уважно за цим дивимося. За законністю і процедурою усунення. Я думаю, там є в чому розібратися. Я не бачу факту цього відсторонення, я бачу факт дуже серйозної провокації і нападу на свободу преси”, — наголосив керівник МВС.
Нагадаємо, Наглядова рада “UA: Суспільне” підтримала дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією.
УНН
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