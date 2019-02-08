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рост переводов от трудовых мигрантов замедлится

08 февраля 2019 | 11:22

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Темпы роста денежных переводов от трудовых мигрантов замедлятся в 2019-2021 годах. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.


"В 2019-2021 годах темпы роста денежных переводов от трудовых мигрантов замедлятся из-за снижения интенсивности миграционных процессов. Рост переводов почти полностью будет определяться динамикой доходов трудовых мигрантов за рубежом", - говорится в отчете.

В НБУ указали при этом, что в 2018 году продолжался рост объемов денежных переводов - на 18,7% г/г, до 11 млрд долл., что обеспечивало расширение профицита счета первичных и вторичных доходов.

"Однако во второй половине года его годовые темпы несколько замедлились (в частности в IV квартале - до 8,5% г/г), что может отражать некоторое снижение интенсивности трудовой миграции в отдельные страны ЕС (в частности Польши) и РФ", - отметили в НБУ.



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