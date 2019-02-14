Космическая одиссея Путина и Трампа

14 февраля 2019 | 08:00 , Олег Ельцов. ТЕМА

Посол США в Москве Джон Хантсман предложил организовать новый саммит президентов двух стран в космосе. Такую идею он озвучил в среду на приеме в посольстве ФРГ, посвященном возвращению с Международной космической станции экипажа корабля "Союз МС-09", с придыханием сообщило ТАСС.

"Моя рекомендация NASA заключается в том, чтобы следующий саммит США - РФ состоялся в космосе, - предложил в шутку дипломат. - Потому что, когда нам удается преодолеть земную гравитацию, создается впечатление, что для нас не существует ничего невозможного". "Когда вы находитесь в космосе, то видите только красоту природы и ничего кроме, только задачу по сохранению человечества", - добавил он.

Креативный дядька, этот Хантсман, замечу я вам! Так и вижу двух альфа-самцов в скафандрах с флажками своих империй в руках. Благодарные народы бурно аплодируют им на космодромах, на глазах всех землян страшные ракето-монстры отрываются от земли… Вся планета с замиранием сердца наблюдает за трансляцией: Путин непременно махнет рукой и решительно скомандует гагаринское «Поехали!», Трамп сожмет губки, тряхнет рыжей челкой и молвит что-то вроде «Common, fucking crazy!» Затем: стыковка с космической станцией двух космических членовозов и, наконец, крепкое рукопожатие двух крутых парней на орбите. Рейтинг зрительской аудитории зашкаливает. Идет реклама памперсов и «калашникова». В это время русские обязательно запустят в космос «Ладу-калину» с чучелом Путина за рулем, комментирует происходящие из Кремля оставшийся на хозяйстве Медведев, который то и дело смахивает слезу гордости и умиления.

Путин в спец-скафандре смотрится на 5 см выше Трампа, он мудро руководит всеми системами космической станции и на правах хозяина приглашает америкоса в отсек переговоров, драпированный шкурами медведя с обилием образов и мощей Иоанна Златоуста.

Исторические переговоры американского и российского мачо разбиты на несколько этапов по требованию рекламодателей, чтобы отбить затраты на шоу и выйти на прибыль. На второй день рекламный бюджет саммита должен сравняться с бюджетом трех африканских стран средней паршивости. Чтобы придать переговорам живости и не потерять аудиторию, Путин с Трампом исполняют простенькую композицию на тему космической дружбы двух народов. Русский играет на балалайке, американец – на губной гармошке. Земляне беснуются! В прайм-тайм Евгений Киселев нагло заявляет, что теперь бендерам капец, Америка за них уже не подпишется. На линии раздела с ЛНР-ДНР активизируются боевые действия. Сепары уверены, что Путин должен отдать команду из космоса о начале полномасштабной наступательной операции Росармии на Украину. Украинцы начинают скупать соль и спички.

Все рекорды космической телетрансляции побиты: в некоторых странах начинаются сбои в работе транспорта, падают объемы промпроизводства: диспетчеры, рабочие, таксисты, шахтеры и хирурги не могут оторваться от экранов… Товары, попавшие в рекламные блоки Путин-Трамп шоу, исчезли с прилавков: раскуплены все памперсы и автоматы калашникова…

На третий день переговоров в 22.15 по Гринвичу голосом Левитана землянам сообщают, что на орбитальной космической станции, где встречаются лидеры двух сверхдержав, случился глобальный технический сбой. Через час на ОРТ-1 Киселев оглашает результаты журналистского расследования: на станции совершена диверсия, виновник – пиндос Трамп. Это покушение на жизнь российского лидера! «Искандеры» готовы обрушить свою ядерную мощь на Нью-Йорк и Киев. Но есть технический нюанс: Путин оставил ядерный чемоданчик в Кремле.

Мир вздрогнул, не отрываясь от космотрансляции. Встречи двух лидеров приобретают совсем иной характер. Никто уже не играет на балалайке и губной гармошке, Трамп постоянно двигает желваками, Путин все шире расставляет колени и в условиях невесомости парит на 2 см выше Трампа, тем самым грубо нарушая протокол. Москва торжествует, американцы направляют два авианосца в акваторию Средиземного моря. Путин и Трамп не смогли выяснить, кто виновен в технической неполадке, расходятся по своим отсекам, впервые не пожав руки.

События развиваются стремительно. Опра Уинфри проводит внеочередное шоу в три часа ночи, аудитория которого втрое превысила рекорд программы. В перерывах между рекламой устричного соуса и новой модели «Тесла», ведущая сообщает, что на станции отказали две из четырех солнечных батарей. Присутствующие на шоу специалисты НАСА утверждают, что при таких условиях энергоресурсов недостаточно для возврата космических модулей с вождями наций назад к землянам. Это сообщение подтверждает центр управления полетами из секретного бункера российского президента в тайге.

Следующим утром планета Земля начала жить по иному – кризисному графику. В Африке и на Балканах вспыхнули ожесточенных конфликтов. На Кубе оппозиция, поддержанная американскими спецслужбами, свергла коммунистическое правительство, в заливе Свиней была замечена ядерная субмарина неизвестной принадлежности. Венесуэлла резко увеличила добычу нефти, но туалетная бумага в стране по появилась. Рейтинг Зеленского заметно вырос, и он стал безальтернативным лидером с гарантированной победой в первом туре. Нью-Йоркская и Токийская биржи легли, индекс доу джонса побил все рекорды падения.

В три утра по Москве Дмитрий Медведев с заспанным видом обратился к россиянам с экстренным сообщением. Миру стало известно, что в эти непростые минуты для всего человечества, Владимир Владимирович Путин взял всю ответственность по спасению станции на себя. Крупным планом камеры начали транслировать, как Путин копается в пульте управления станции, при этом Трамп с тупым выражением лица смотрит на торчащие ноги Путина из-под пульта и подает ему гаечные ключи. При этом рыжая трамповская челка в условиях невесомости очень некстати встала матюком, как у скинхеда, обнажив голый череп американца. После трансляции индексы московской биржи выросли на 20 пунктов, Абрамович купил еще одну яхту.

Букмекерские конторы не успевали оформлять ставки. Три четверти игроков верили в то, что Путин запустит работу космической станции.

В ходе следующей трансляции земляне стали свидетелями первого открытого конфликта двух вождей. Путин вспомнил по матушке Трампа, когда тот вместо ключа на 16 передал ключ на 26. На что Трамп назвал Путина мазафакером и в оправдание сообщил, что у россиянина отвратительное произношение, поэтому сложно понять, что он хочет, а чего хотят россияне, весь мир не может понять.

Через сутки он-лайн камеры на станции зафиксировали яркую вспышку и фонтан искр. Из дыма выполз Путин с пропаленными трениками и грубо выругался. Трамп выглядел напуганным и убежал в свой отсек. Завыла сирена, замигали аварийные лампы, освещение потускнело…

Потом что-то защелкало, загудело и оставшегося в кадре Путина вдруг прижало к стенке космического модуля. Он ударился виском об угол иконы Николая Чудотворца и повторно матернулся. Для тех зрителей, кто не силен в приниципах гравитации, Киселев пояснил: космическая станция начала движение с геостационарной орбиты.

Русский народ воспринял это сообщение с ликованием: ВВП смог оживить мертвую конструкцию. Специалисты НАСА в шоу Опры единогласно пришли к выводу, что это пипец! Они пояснили: космос – не политика, тут дилетантам делать нечего. По мнению насовцев российский лидер закоротил ключом на 14 контакты кнопки запуска стартовых двигателей.

Лишь через два часа Роскосмос с прискорбием подтвердил эту новость. Глава Роскосмоса Рогозин добавил, что информация о том, будто Владимир Владимирович случайно закоротил контакты запуска маршевых двигателей – это политическая провокация пиндосов. Российский лидер сделал осознанный шаг, решив на личном примере доказать Маску и долбаным пиндосам, что российская космическая техника самая передовая и что их орбитальная станция способна не только болтаться на околоземной орбите, но и на окололунной. Таким образом, русские в ближайшие дни приумножат земли российские территорией Луны, ибо выход орбитальной станции РФ на окололунную орбиту дает полное законное право заявить: «Луна – наш!» А Трамп с этого момента считается заложником российского приумножителя земель лунных. И если америкосы теперь попробуют рыпнуться, Путин сразу отправит Трампа в открытый космос без скафандра. А если рыпаться никто не будет, тогда их президент сможет засвидетельствовать факт вывода российской станции на окололунную орбиту: шоб потом не трындели, что это на «Мосфильме» снято!

Не взирая на то, что эта новость стала известна в 4 утра по Москве, миллионы граждан по бескрайним просторам России уже через час вышли в праздничных одеждах на улицы городов, сел, аулов и аймаков: все лобзались, водили хороводы и крепили скрепы, десантники купались в фонтанах.

Трамп после случившегося два часа не выходил в эфир, но потом причесался и обратился не к американской нации, а к Элону Маску с просьбой забрать его отсюда. На что Маск сообщил: его челноки с новыми двигателями, превышающими тяговые мощности российских РД-180, находятся на стадии обкатки и акционеры запретили рисковать SpaceX, поскольку в случае неудачи спасательной миссии акции компании резко упадут. После этого Трамп передал привет Меланье и детям, после чего открыл бутылку бурбона, тайно пронесенную на орбитальную станцию, чтобы выпить ее на брудершафт с Путиным по поводу возобновления сотрудничества по ДРСМД.

Еще через сутки выяснилось, что российский лидер совершил техническое чудо, о котором пиндосы даже не мечтали: орбитальная станция набрала вторую космическую скорость, вышла из сферы притяжения земли, миновала Луну и уверенно направилась к Солнцу, чтобы неминуемо превратиться в его искусственный спутник.

ОРТ-1 и NBC провели телемост, на котором специалисты НАСА и Роскосмоса единодушно подтвердили: шансов на возвращение лидеров двух стран нет. Эксклюзивное право на рекламу при этом выкупила компания «Эппл». К моменту завершения телемоста вся продукция компании на ближайшие пять лет была выкуплена по предоплате. Топ-менеджмент компании «Самсунг» совершил коллективное сэппуку.

Новость о безвозвратной потере человечеством лидеров двух стран благотворно отразилась на состоянии фондового рынка и международных отношениях. Земляне с не меньшим интересом продолжали следить за космическим онлайн-шоу. Всплески рейтинга телетрансляций были зафиксированы, когда у Путина порвалась струна на балалайке, когда Трамп впервые вышел в эфир в труселях, сшитых из американского флага (при приближении к Солнцу температура на станции начала драматично расти). Широкие дискуссии политологов развернулись после эпизода, в котором два вождя схватились в поединке за последний тюбик с паштетом из соловьиных языков. Россияне утверждали, что Путин мастерски провел болевой прием с удержанием, подтвердив свое дзю-до мастерство. А то, что после удара Трампа он отлетел в дальний угол отсека и сшиб икону Богоматери объясняется исключительно большей массой американца, что предоставляет тому несправедливое преимущество в условиях невесомости.

Со временем зрители привыкли к бытовым склокам двух политических лидеров и все чаще стали переключаться на другие каналы. А к моменту старта многодневки «Тур де Франс» зритель полностью потерял интерес к президентской космической Одиссее. И только очень узкие специалисты-международники продолжали бесконечные споры о том, можно ли засчитать право русских на территорию Луны, если их космическая станция не смогла сделать ни одного оборота вокруг естественного спутника земли, пронесясь мимо в 17 миллионах километров по направлению к Солнцу.

Вскоре новые лидеры США и России наложили столетний мораторий на запуски новых космических станций. Жизнь на земле стала налаживаться.