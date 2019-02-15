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в Греции - столкновение полиции и украинских болельщиков, на стадионе вывесили флаг РФ
15 февраля 2019 | 14:10
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Болельщики киевского “Динамо” стали участниками столкновения с местными фанами и полицией во время матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором украинский клуб противостоял “Олимпиакосу”, передает УНН со ссылкой на спортивные СМИ и Facebook-сообщество украинских ультрас.
Перед матчем ультрас “Динамо” подрались с местными болельщиками, которые использовали ножи и дубинки. Некоторые фанаты киевской команды получили ножевые ранения.
А уже во время игры местная полиция также начала применять силу к украинским болельщикам.
Также стоит добавить, что фанаты “Олимпиакоса” перед матчем с “Динамо” вывесили на одной из трибун флаг России. Через некоторое время, после просьбы одного из сотрудников стадиона, греческие болельщики сняли его. Также фанаты освистали голкипера “Динамо” Дениса Бойко, который вышел на предматчевую разминку.
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