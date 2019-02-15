ПРО ПРАЦЬОВИТІСТЬ

15 февраля 2019 | 15:08 , Олег Ельцов. ТЕМА

Знаю массу людей, которые просто дотла сгорают на работе. Они всегда спешат, всегда заняты чем-то очень важным, их телефон вечно занят. У них не хватает времени ни на что: ни на детей, ни на жену, ни на падших женщин, ни на отдых на Канарах. Они тяжело работают: до ночи, в выходные и праздники, у них почти не бывает отпусков, максимум на что они способны – вырваться куда-то на пару-тройку дней: без них все рухнет! И так на протяжении десятилетий: они работают, их дети растут, а у них растет живот и лысина, а они все работают-работают-работают…

Всякий раз, когда я откуда-то возвращаюсь и публикую картинки из своих путешествий, они признаются, что по-доброму мне завидуют, что в следующий раз уж точно поедем вместе (забывая при этом, что таких попыток набралось уже с десяток). И обязательно добавляют, что у них хватает времени только доползти до дома и упасть обессиленным с вечерней бутылкой пива.

Таких людей не становится меньше. Более того, все чаще замечаю представителей породы трудоголиков среди юной хипстерско-бизнесовой поросли. Они всегда стильненько одеты, у них идеальная прическа, а у наиболее продвинутых – борода и усы, они всегда спешат, всегда говорят по телефону, всегда трудятся до ночи и к окончанию трудового дня\ночи у них привычно «закипает мозг» (вероятно, от недюжинных умственных усилий и сложных бизнес-алгоритмов, которые приходится решать ежеминутно).

Рядом с ними мне становится стыдно: по сравнению с ними я – тунеядец, которого они содержат. Именно стыд всякий раз не позволяет мне задать им один примитивный вопрос: «Эй! Вы всю жизнь и здоровье положили на эту гребаную работу, на этот бизнес! А где же ваши бабки, где несметные миллионы, которые должны стать вознаграждением за этот трудовой подвиг за эту офисную каторгу?»

Думаете, я сильно меркантильный? Это вряд ли, я же не упираюсь до ночи, чтобы заработать все деньги мира. Но масса моих знакомых занимается всю жизнь только этим, отказывая себе во многом. Что кроме шальных денег может быть им наградой? Только не надо вот про это все: «социальную ответственность бизнеса», «если не я, то кто?» и прочую муру. Никто не думает, что следует делать деньги, чтобы платить налоги в бюджет. А если есть возможность не платить – никто не платит. Вы ж не обо мне думаете, а о себе. Так чего ж вам не хватает, и ради чего ж вы так тяжко вкалываете?..

Нет, я никому не задал этот вопрос в лоб, но в 99% случаев моим знакомым нечего было бы ответить: не заработали они миллионов, и домика на средиземноморском побережье у них нет и не будет, и ездят они не на самых дорогих авто, и дети их не в Оксфорде учатся…

Думаю, все эти ударники капиталистического труда просто не знают чем себя занять в коротком промежутке между колыбелью и могилой. И квинтэссенцией их труда являются даже не деньги, а собственно труд. Потому что если человека лишить труда, то большинство просто встанет растерянно, не зная чем бы заняться.

Мне рассказывали историю одного вице-президента амерканского монстра курьерских услуг – компании UPC. Дядя просидел всю жизнь в офисах, дорос до заоблачного поста с грандиозной зарплатой и бонусами. Так скоротал жизнь и наконец вышел на пенсию с девятизнаным счетом в банке. Знаете, что он сделал после увольнения? Он закончил полицейские курсы и его видели на обочинах дорог родного городка в полицейской форме с жезлом.

Кто-то скажет, что он полный идиот, не знающий как получить кайф от миллионов, которыми владеет. Скажите, а те, кто всю жизнь вкалывает, как молотилка, без единого шанса заработать хоть один миллиончик, ну хотя бы в гривнах – они как называются?..