|
Ну, за стабильность!
16 февраля 2019 | 14:02 , Олег Ельцов. ТЕМА
распечатать комментарии [0] добавить в
Прочитал интервью крутого дяди, озвучившего позицию организации, которая дает нам миллиарды долларов и евр. Дяде наша страна сегодня нравится много больше, чем в 2015 году. Говорит, что 3,1% роста ВВП – это гуд. В 2019 прогнозируемые 2,3% - тоже гуд. Падение связано с тем, что мировая экономика плавно идет даун, а не потому, что мы стали хуже. Мне эти цифры тоже нравятся. Но когда их вспоминаю, меня начинают уверять, что это все фальсификации злочинной власти. Но тот дядя, чья организация заваливает нас своими кредитами ни слова не сказал про фальсификации. Вы думаете, он в сговоре с Порошенко и Гройсманом?..
Но я н об этом. 3% роста ВВП – это мало, заявляют многие. Надо 8, 10, 12! Они забывают, что желания не всегда совпадают с возможностями. На большее мы не способны. Наше ВВП на душу населения – унизительно. Мы элементарно не умеем работать и очень любим воровать, ссать в подъездах и лезть без очереди даже заграницей.
также читайте
[13.01.2019]
[03.01.2019]
[23.12.2018]
[30.11.2018]
|
по теме
НА ЕГО МЕСТЕ ТАК ПОСТУПИЛ БЫ КАЖДЫЙ
08. 02. 2019 | 09:48 , Олег Ельцов. ТЕМА
Умиляет всеобщее возмущение тем фактом, что кандидат в Президенты Гнап скрысил 15 тыщ евр у товарищей. Я понимаю, что украинский Президент должен был кристально чистым, иначе у него не хватит политической воли про всех нас позаботиться. Иногда представляю себе Джорджа Вашингтона со стальной политической волей во главе Нэньки-Украины. И что бы он смог сделать, когда у всех остальных этой воли нет и каждый хочет дать или взять, протянуть кума на теплое место, а «сильно умных» поувольнять к черту. И сможет ли Джордж Вашингтон работать за всех украинцев или хотя бы научить их работать так, как это делает каждый американец?..
Правоохоронці мають розслідувати діяльність Аласанії, — Михайло Головко
06. 02. 2019 | 09:17
Розслідувати привласнення Зурабом Аласанією та його підлеглими коштів у особливо великих розмірах під час проведення тендерів на «Суспільному» вимагає від правоохоронців народний депутат Михайло Головко.
Золото или наркотики? Почему в Каракас зачастили самолеты из России
30. 01. 2019 | 11:40 , Владислав ГИРМАН
В Венесуэлу, где под контролем властей ведутся наркобизнес и добыча золота, зачастили российские и турецкие самолеты.
Законодательство об оружии: что с ним не так
28. 01. 2019 | 09:04 , Надежда ИВАШКОВА
Простое и ясное решение Верховного (Высшего кассационного уголовного) суда по делу №161/3885/16-к о привлечении к уголовной ответственности лица, незаконно хранившего огнестрельное оружие, казалось бы, настолько понятно написано, что не могло вызвать широкого обсуждения. Суть решения сводилась к следующему: ст. 263 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за хранение, ношение, покупку или сбыт огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. У обвиняемого такого разрешения не было, поэтому хранение оружия было незаконным.
Президентські чаювання із Шевчуком
21. 01. 2019 | 13:27
У маєтку Петра Порошенка вочевидь готують дуже смачний чай. Важко знайти інше пояснення чому до Гаранта протоптали стежину чиновники, яким у Президента геть нема чого робити. Бо під час таких візитів автоматично відбувається конфлікт інтересів. На ночних візитах до Порошенка раніше спіймано пана Ситника - керівника дуже незалежного НАБУ. А за ним підтягнувся інший не менш впливовий керівник дуже незалежної організації. Його прізвище дізнаємось з депутатського запиту нардепа Віталія Купрія. І якщо раптом з відповіді на запит з’ясується, що високопосадовці їздять до Президента не на чаювання, тоді мусимо зробимо висновок: ні про яку незалежність очолюваних ними інституцій не йдеться, розмежування гілок влади не було й немає. Все це - фейк й в країні нічого не змінилося з часів Кучми-Янковича.
15 февраля 2019
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»