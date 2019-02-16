Ну, за стабильность!

16 февраля 2019 | 14:02 , Олег Ельцов. ТЕМА

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Прочитал интервью крутого дяди, озвучившего позицию организации, которая дает нам миллиарды долларов и евр. Дяде наша страна сегодня нравится много больше, чем в 2015 году. Говорит, что 3,1% роста ВВП – это гуд. В 2019 прогнозируемые 2,3% - тоже гуд. Падение связано с тем, что мировая экономика плавно идет даун, а не потому, что мы стали хуже. Мне эти цифры тоже нравятся. Но когда их вспоминаю, меня начинают уверять, что это все фальсификации злочинной власти. Но тот дядя, чья организация заваливает нас своими кредитами ни слова не сказал про фальсификации. Вы думаете, он в сговоре с Порошенко и Гройсманом?..

Но я н об этом. 3% роста ВВП – это мало, заявляют многие. Надо 8, 10, 12! Они забывают, что желания не всегда совпадают с возможностями. На большее мы не способны. Наше ВВП на душу населения – унизительно. Мы элементарно не умеем работать и очень любим воровать, ссать в подъездах и лезть без очереди даже заграницей.

Так чего мы хотим: 500 евро пенсий уже завтра? Дешевого газа, европейских зарплат, автомобили и дороги сразу после избрания нового президента? Нам это уже неоднократно обещали и сегодня повторяют ту же мантру. Но по факту мы устраивали революции, потому что обещанного не случалось. И вот мы имеем свои +3% ВВП, стабильную гривну и медленные реформы. Это называется стабильность. А чего ожидают те, кто требует смены власти: резкого экономического взлета? Вы это серьезно? Или вам надоела стабильность и хочется больше революций? Как говорил златоуст Николай Азаров: «Берем лопаты и копаем!»



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