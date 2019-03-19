ТЕМА

В Киеве напали на судью

19 марта 2019 | 11:11

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Сегодня, 19 марта 2019 года, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Комиссии.



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