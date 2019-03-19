В Киеве напали на судью

Народна героїня Майдану Параска Королюк плаче, дивлячись пряму трансляцію виступу Президента України Віктора Ющенка (на екрані), який проводить традиційну щоквартальну прес-конференцію під назвою «Відповідальність. Законність. Вибір народу», в Українському домі на Європейській площі в Києві у четвер, 12 квітня 2007 р. Фото Віктора Побединського

Сегодня, 19 марта 2019 года, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Комиссии.