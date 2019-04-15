Шесть неприятных открытий

15 апреля 2019 | 09:14 , Николай Ильинов

Когда я слышу высказывания людей, что достаточно выбрать честного и порядочного Президента, и сразу все изменится к лучшему, я понимаю – эти люди НИКОГДА не руководили другими людьми. Понимаю, потому что почти восемнадцать лет назад был сам такой же наивный, а потом меня просто вызвали в кабинет к руководству в 21:30 и подписали приказ о моем назначении на должность. И вот какие открытия я сделал для себя.

Я был уверен, что порядочность, знания и опыт, позволят БЕЗ ПРОБЛЕМ навести порядок в, скажем так, откровенно проворовавшейся структуре, но оказалось, что все эти «схемщики» тоже умны, ОЧЕНЬ умны. Я не согласен с лозунгом Гриценко, что «честных больше», больше – ПРИСПОСОБЛЕНЦЕВ, которые тебе в лицо говорят: «мы вам так рады, вы – новый тип руководителя», а за спиной говорят: «в нашей стране честным быть нельзя, тут это не работает». Но что я еще заметил, так это то, что умных значительно больше среди «злодеев» – это ФАКТ. Как только появляется на горизонте «светлая голова», ее сразу стараются перетянуть на свою сторону «силы зла», поэтому не удивляйтесь, что на Ахметова, Пинчука, Коломойского и прочих олигархов работают ЛУЧШИЕ экономисты, юристы, менеджеры, адвокаты. Они их просто покупают! И это было для меня ПЕРВЫМ открытием.

ВТОРОЕ открытие – на «злодеях» держатся не только схемы, но и большой пласт работы, а значит, нельзя просто взять и уволить их, т.к. их работу практически никто не может выполнить, а заменить некем. Более того, они точно знают, как в рамках закона работать, чтобы ничего не работало без них. Попытки найти замену со стороны не приносят результатов, потому что брать не себя этот «гемор» да еще и за такую зарплату желающих нет. Надежда на быстрое изменение ситуации улетучивается!





В этот момент, обнаруживается ТРЕТЬЕ удивительное открытие – оказывается, «злодеи» пользуются уважением в коллективе. Кто-то их любит потому, что тоже с ними «в схеме», а кто-то потому, что для них он рубаха-парень, который, периодически балует своих подчиненных «за свой счет», а тут ты, такой честный и правильный пытаешься нарушить эту идиллию! Сделать это непросто, поэтому обычный рабочий день затягивается до 12-14 часов, из которых 70% рабочего времени тратится на усиленный контроль и на раскрытие «схем» и только 30% на развитие.

С тебя начинают требовать результаты, и тут обнаруживается ЧЕТВЕРТОЕ открытие – тебе прямым текстом говорят: «Нас не интересует законность результата, нам нужен результат ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, но если вдруг там будет что-то не по закону – ответственность твоя». В обычной жизни мы тоже это можем наблюдать, к примеру, когда слышим фразы типа: «верните мне курс 8, и пусть руководство страны ворует дальше». То есть простому человеку не интересно, что на этот курс 8 потратили золотовалютные резервы и набрались кредитов, им главное 8!

Проходит время, ситуация постепенно меняется, удается привлечь нескольких единомышленников извне, да и среди существовавшего персонала нашлись нормальные люди. И вот настал момент убирать «злодеев», ловушки расставлены, ты выжидаешь, точно зная, что они долго шифроваться не смогут, и это срабатывает. Итак, лёд тронулся! Но в этот самый момент один из тех, кого ты вытянул из самых низов, на кого рассчитывал и считал «своим человеком», вдруг проворовался! Сука, ты вложил в него столько сил, и тут такая подстава. И вопрос даже не в том, что теперь нужно все это разгребать, а в том, что окружающие начинают думать, что раз твой протеже крадет – ЗНАЧИТ И ТЫ ТАКОЙ ЖЕ. И это ПЯТОЕ НЕПРИЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ.

В добавок к этому твои единомышленники могут сказать: «я больше не могу работать в таком режиме, для меня семья важнее, поэтому я буду переходить на другую работу». И ты прекрасно их понимаешь, потому что сам в такой ситуации, тебе тоже жена все чаще говорит: «Зачем тебе это нужно? У тебя голова за последний год побелела от этой работы». В такие моменты ты наливаешь себе рюмку коньяка, откидываешься в кресле у себя в кабинете, делаешь глоток и думаешь: «А действительно, кому это нужно? Людям? До тебя уже доходят фразы типа «старый начальник хоть сам что-то мутил, но и нам давал, а новый ни себе, ни людям». Ты понимаешь, что всем этим простым людям насрать на тебя и на то, что ты делаешь, они просто выжидают, кто же победит, чтобы потом примкнуть к победителю, и вся эта борьба имеет смысл только ради тех, кто в тебя действительно поверил. Имеет смысл, назло тем, кто пытается «найти на тебя выход» через родственников и знакомых. Имеет смысл, несмотря на то, что кругами уже ходит следователь, который, как оказалось, парится в сауне с предыдущим начальником, имеет смысл, для того, чтобы не было стыдно перед самим собой.

Ты все еще хочешь изменить ситуацию к лучшему, но только теперь ты делаешь ШЕСТОЕ ОТКРЫТИЕ, что положительные изменения БЫСТРО НЕ НАСТУПАЮТ даже в твоем коллективе, а в ЦЕЛОЙ СТРАНЕ ТЕМ БОЛЕЕ…

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