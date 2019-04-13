Полиция стреляла под посольством Украины в Лондоне

13 апреля 2019 | 17:58

Около 10 утра в субботу, 13 апреля, официальная машина посла Украины в Соединенном Королевстве была намеренно протаранена, когда она стояла припаркованная перед зданием посольства Украины. Об этом посольство Украины в Великобритании сообщило в официальном комментарии, передает УНН.

Полиция была немедленно вызвана, и транспортное средство подозреваемого было заблокировано. Однако, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил автомобиль посла.

В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника. Виновника задержали и отвезли в полицейский участок.



Никто из сотрудников посольства не пострадал. Полиция устанавливает личность подозреваемого и мотив нападения.



Как сообщал УНН, ранее британские СМИ сообщили, что полиция заблокировала обе стороны Голландского парке возле посольства Украины в Лондоне после информации о выстрелах.