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Полиция стреляла под посольством Украины в Лондоне

13 апреля 2019 | 17:58

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Около 10 утра в субботу, 13 апреля, официальная машина посла Украины в Соединенном Королевстве была намеренно протаранена, когда она стояла припаркованная перед зданием посольства Украины. Об этом посольство Украины в Великобритании сообщило в официальном комментарии, передает УНН.


Полиция была немедленно вызвана, и транспортное средство подозреваемого было заблокировано. Однако, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил автомобиль посла.

В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по транспортному средству преступника. Виновника задержали и отвезли в полицейский участок. 

Никто из сотрудников посольства не пострадал. Полиция устанавливает личность подозреваемого и мотив нападения. 

Как сообщал УНН, ранее британские СМИ сообщили, что полиция заблокировала обе стороны Голландского парке возле посольства Украины в Лондоне после информации о выстрелах.



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