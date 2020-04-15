"6 отдел: лихие 90-е". Бандитские войны-2 15 апреля 2020 | 08:15 , Олег Ельцов распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Вата, Пуля, Чайник, Баклан и Филя - как они погибли, кто виновен в их смерти, почему киллеры не осуждены? Как СБУ заагентурило Прыща и спасло от тюрьмы, но от пули спасти не смогло. Как киллера Шупика под чужой фамилией вытянули из СИЗО за границей и почему он убивал многих, но обвиняли его в смерти того, кого убили другие?

Ночью с 30 апреля на 1 мая по улице Горького к Полицейскому садику тихо подъехал автомобиль. В нем находилось два человека. На заднем сиденье - матерый уголовник, четырежды судимый Виктор Радченко по кличке Вата. За рулем - его племянник и верный телохранитель Иванов. Вата нервничал, встреча была важная, от нее многое зависело. За поясом у Радченко - револьвер, у телохранителя - ТТ и граната. В пятидесяти метрах от места встречи находится здание спецподразделения «Альфа» СБУ. Это успокаивало… Вата не понимал одного: почему человек не захотел встретиться в казино «Олимп», где еще 20 минут назад Вата находился среди уголовного бомонда Киева… Неожиданно из-за угла здания появилась фигура, которая быстро прошмыгнула в салон автомобиля - рядом с Ватой. Разговор был краткий: да-да, нет-нет. Человек достал пистолет – первый выстрел в затылок телохранителю: Вата в ужасе кинулся открывать дверцу автомобиля и упал на асфальт с простреленной головой. Незнакомец вышел из автомобиля, вытер отпечатки пальцев на дверце автомобиля и растворился в предутреннем мраке. В темном здании «Альфы» не зажглось ни одно окно… Через двадцать минут автомобиль с работающим двигателем и открытыми дверцами привлек внимание проезжающего патруля. Еще через 30 минут два взвода «Беркута» и оперативники ОБОП вошли в казино «Олимп», расположенное на Республиканском стадионе, доставив всю публику в Московский РОВД. При осмотре трупа Ваты в кармане обнаружили фишки казино. Он рассчитывал после встречи продолжить игру в рулетку… Что же могло стать причиной убийства Ваты и его племянника? 29 апреля, за два дня до убийства, племянник Ваты отмечал день рожденья. Отмечали пышно, в одном из первых коммерческих ресторанов столицы - «Мишкольце». Зал был полон – Николай Купец, Игорь Кайсон, Вадик Удав, Вова Кисель, Рак – брат Ваты и прочие авторитетные товарищи. Широко были представлены спортсмены (Вата на тот момент оказывал патронаж футболистам киевского «Динамо»): Олег Саленко с супругой, Анатолий Демьяненко, немного опоздал Павел Яковенко с женой, Ахрик Цвейба с братом, Олег Матвеев, перспективная молодежь. Спиртное лилось рекой. В разгар гулянья вспыхнула ссора между Игорем Кайсоном и братом известного футболиста Ахрика Цвейбы. Ахрик проявил неуважение к авторитету: закусил стопку огурчиком с тарелки Кайсона. Горячая кавказская кровь заиграла, завязалась драка. Кайсон несколько раз ударил кавказца ножом. Их разняли, за Кайсона заступился Николай Купец. Конфликт замяли. На следующий день Вата с племянником позвонил в квартиру Купца. Тот впустил их. Вата высказал свои претензии Купцу и Кайсону, угрожал. Племянник для острастки выстрелил несколько раз в стенку кухни. После этого гости ушли. Ночью Вату и племянника убили. Мог ли этот конфликт стать причиной смерти Ваты? Конечно, мог. Проблема в том, что подобные ситуации, благодаря характеру Ваты, случались в его жизни очень часто. Своего племянника он воспитывал в боевом духе и готовил к войне. После убийства оперативники обнаружили на квартирах Ваты и Иванова такое количество тротила, боеприпасов, оружия, что их хватило бы для уничтожения половины киевской братвы. Но самым близким для Ваты человеком был Вова Кисель: их связывала почти 15-летняя дружба. Авторитет у Ваты с четырьмя судимостями был значительно выше киселевского. Зато у друга были значительно выше организаторские способности, сильна хозяйская хватка. Основной сферой их влияния в период застоя был центральный автовокзал. Контроль таксистов, картежные игры, мошенничества и прочее. С этого они начинали. Их группа быстро росла, росли связи главарей и их опыт. Со временем они стали контролировать весь Московский район столицы… Деньги, заработанные чистым криминалом, вкладывали в легальный бизнес, открывали коммерческие рестораны, кафе, бары, предприятия. Хозяйственный Кисель видел себя в почти легальном бизнесе, Вата тяготел к криминалу. Появились первые разногласия. Был у Ваты конфликт и с профессиональным картежником Цумуразом, с криминальным авторитетом Владимиром Бохонским по кличке Росомаха, были трения с Володей Пулей. Вата многим мешал, стремительно теряя союзников. Старые оперативники вспоминают, что проверялась серьезная информация о причастности к убийству Ваты сына Киселя - Вадима. Подтверждения она не нашла. Очень серьезно рассматривалась версия убийства Ваты по заказу людей, заинтересованных в смене «крыши» футбольного клуба «Динамо» Киев. Ее не удалось доказать, но что любопытно: после убийства Ваты, футбольный клуб таки сменил уголовную “крышу”... В 1992-м - самом кровавом году в истории киевского криминалитета, произошел еще ряд жестоких трагедий. Убийство или самоубийство? Этот вопрос задавали себе многие, после автомобильной аварии, случившейся 27 августа 1992 года. Автомобиль «Вольво» с Владимиром Никуличевым на борту на большой скорости врезался во встречный КАМАЗ. Авария произошла на трассе Киев-Богуслав. В машине были трое: водитель Славик, Пуля и его жена. Насмерть разбился только Пуля. Водитель и жена не получили ни царапинки. Что это: не разъехались на трассе, дрогнула рука опытного водителя?.. Оснований утверждать, что Пулю убили, нет. А с другой стороны… КАМАЗ оказался угнанным. Водитель скрылся с места аварии, но не сразу, а когда узнал, кого убил. Возможно, испугался, что дружки покойного босса не простят. А может, напротив: хладнокровно убедился, что Пуля мертв, после чего удалился с чувством выполненного долга? На следующий день навсегда пропал и пулин водитель Славик. Кому была выгодна смерть Пули? Кто мог заказать его убийство? Или виной тому слепая случайность? Говорят, случайность – непознанная закономерность… Смерть Пули была выгодна сторонникам покойного Буни. Выгодна смерть была Борису Савлохову, который практически не приезжал в Киев, боясь пулиной расправы. Существовала еще целая группа недовольных. Перед смертью одна из московских группировок славянского воровского крыла поставила Пулю на положение вора в законе. Ряд других воров сказали категорическое «нет». Один из аргументов: вор не мог работать и служить в армии. А Пуля был членом футбольной команды спортивного клуба армии: на первый взгляд, незначительная мелочь, однако это противоречит «понятиям». И главный аргумент «против»: если ты вор - вместо тебя нельзя убить другого. А в биографии Пули было отягчающее обстоятельство. В 1986-1987 годах он со своим другом шел по темному лагерному коридору. За углом затаился недруг, собиравшийся убить Пулю. В последний момент Пуля почувствовал опасность и остановился. А его товарищ сделал роковой шаг вперед. Зековская заточка, нацеленная в сердце Пули, попала точно в горло менее рослого товарища... Этот случай лег пятном на воровскую биографию Пули. И еще: по понятиям вор обязан воровать лично. А этого Пуле хотелось меньше всего. Но воры давили. За неделю до гибели противоборствующая группировка прислала гонца к Пуле. Из Харькова приехал Игорь Пика с сопровождающим. Тихо, без суеты и пафоса поселились в киевской гостинице «Крещатик», осмотрелись. Лишь после этого назначили стрелу Пуле. На встрече вели себя спокойно, важно передали привет от воров, потребовали не нарушать воровской закон и дали время на обдумывание – семь дней. На седьмой день, получив ответ «нет», покинули Киев. Это было 26 августа 1992 года. Пуля погиб на восьмой день - 27 августа. Совпадение?.. В заключение - еще пару совпадений: исчезнувший пулин водитель Слава был родом из Харькова, там же угнали КАМАЗ., участвовавший в ДТП. Убийство ближайшего пулиного сподвижника Владимира Полищука по кличке Чайник, случившееся в 1992 году, стало предпоследним убийством крупного преступного лидера Киева. Чайник, майор запаса, называвший себя «афганцем» и адьютантом генерала Громова, не был ни тем, ни другим: материалы личного дела свидетельствовали о том, что службу он проходил в составе группы советских войск в Чехословакии и границу СССР с Афганистаном мог видеть только в в программе «Время». На старте преступной карьеры Чайник, имея определенные знания, связи, понятия о жизни и процессах, происходивших в странах бывшего соцлагеря (о чем не имели понятия большинство граждан Союза), начал основательно прибивать под себя территории Словакии и Чехии. Его бригада во главе с Филей и Бакланом развернула там бурную деятельность: разбои, вымогательства как с челноков из Союза так и с местных, похищения людей, убийства – все это позволило им нагулять финансовый жирок. Так, убийство неких арабов принесло бригаде куш в 500 тысяч долларов США. Одну из бригад Чайника в Киеве возглавлял Валерий Прыщик. Прыщ – бывший тренер по велоспорту. Весной 1992 года в процессе стрелки с группой Лесников «прыщи» убили одного из них, других жутко покалечили. Сразу после этого подвига Чайник отправил Прыща и его приближенных за границу к Филе и Баклану – усилить бригаду, а заодно и переждать активность милиции по убийству на Лесном массиве. Прыщи быстро сориентировались в обстановке, оценили перспективу и не долго думая убили в лесу Баклана с Филей, с которыми ели из одной тарелки. С трупов поснимали золотые украшения - цинизм «прыщей» зашкаливал даже по бандитским меркам. Одно из тел не помещалось в заранее приготовленную яму: по нему прыгали, ломая кости и утрамбовывая. Все обстоятельства убийства давно известны, но не расследованы. Общак бригады Фили и Баклана плавно перекочевал к «прыщам» - именно на эти кровавые деньги в последствии и началось строительство знаменитого Троещинского рынка. Понимая, что рано или поздно за содеянное спросят, Прыщ решил идти ва-банк. Вернувшись в Киев, он стал распространять среди братвы слухи о недостойном поведении Чайника – якобы тот не помагал его жене. Более того, позже Прыщ обнаружил у супруги крупные суммы денег, хотя по словам последней, она едва сводила концы с концами, не получая помощи от Чайника. А еще Прыщ намекал, что Чайник якобы домагался его 18-летней супруги. Это – не досужие вымыслы, а первичные показания УБОПу, которые Прыщ и его жена дали сразу после задержания. Но все это было блефом, распространяемым с одной целью – оправдаться перед бандитским миром за убийство Чайника, которое уже было спланировано. Заметим наперед: это был единственный удачный переворот в истории киевского криминалитета. К тому же, это было особо изощренное убийство с привлечением супруги убийцы. У Прыща родился гениальный план. Разыграв сцену ревности к своей жене и Чайнику, он заставил супругу выманить Чайника на улицу. Последний, зная характер Прыща, на всякий случай вызвал двоих телохранителей, которые находились в автомобиле около парадного. Дело было поздним вечером. Жена Прыща Вика встретила Чайника у входа и повела во двор дома – прямо в засаду, устроенную ее мужем с подельниками. Неожиданно к машине с телохранителями подскочили прыщевские братья Маячки Они навели стволы на охранников: «Тихо! Не шевелиться!» Один охранник громко закричал: «Вова, беги!» Трудно сказать, что случилось быстрее – Чайник услышал крик или увидел убийц. К нему с двух сторон приближались тени: Валера Прыщ с Вовой Бандитом, Сергеем Салоедом и Сашей Личей. Грохнули выстрелы, Чайник, обливаясь кровью, упал на асфальт. УБОП взял всех, включая Вику. Они провели под стражей восемь месяцев. И давали показания, достаточные для того, чтобы всех надолго изолировать от общества. Тогда, кстати, и Прыщ остался бы жив, а не расстрелян на ступенях киевской больницы в 2003 году. В тот момент УБОП-овцам казалось, что это конец прыщевцев, Валерию Ивановичу уже не выпутаться из этой истории.



Но милиция совершила одну ошибку, превратившую убийц в невинных граждан. Якобы для "стерильности" содержания арестованных, предупреждения несанкционированных контактов с внешним миром, «прыщей» поместили не в следственный изолятор Лукьяновской тюрьмы, а в СИЗО СБУ. Это заведение традиционно используется для агентурной работы с задержанными – об этом всем известно. Представители дружественной организации не преминули воспользоваться представившимся шансом: уж больно перспективный товарищ оказался в руках «конторских». Желание, очевидно, было взаимным: Прыщику совсем не хотелось долгие годы проваляться на нарах. Как бы то ни было, в это период были отмечены тесные контакты подследственного Прыщика с оперуполномоченным управления "К" СБУ Игорем Гребеником. Управлением "К" в то время руководил полковник Андриенко. После его ухода на пенсию, эту должность занял Гребеник. Впрочем, сведущие люди утверждают, что встреч с Валерием Прыщиком не чурался и целый зампред СБУ генерал Юрий Вандин. Ничего удивительного: нормальная агентурно-оперативная работа, а может просто безобидные беседы с влиятельным мафиозо, которого никак не могла посадить бессильная милиция. Настораживают лишь некоторые совпадения. Так, вскоре после визитов Гребеника в камеру к Прыщику, все арестованные по делу дружно сменили показания. По их новой версии выходило, что Чайника убил некто Шупик. Два слова об этом персонаже. Шупик – бандит и профессиональный боксер, 18 лет проведший на ринге. В свое время работал под Чайником и на момент убийства последнего пребывал в бегах. В кулачной драке, не желая того, он перестарался и убил парня, за что суд дал ему семь лет… и тут же выпустил убийцу на подписку. Тот, естественно, подался в бега.

Версия по Шупику была провальной изначально, ей противоречили как первичные показания задержанных участников убийства, так и вся доказательная база, собранная УБОП-ом. Практически, вина Прыща и его подельников была доказана. Для успешного завершения оставалось разыскать Шупика, чтобы доказать его непричастность к убийству Чайника. Но никто о нем ничего не знал... В итоге, спустя восемь месяцев, все «прыщи» оказались на свободе. Валерию Прыщику вменили всего лишь недонесение о совершении тяжкого преступления... А лет через пять УБОП подключился к поискам неуловимого Шупика, чем безуспешно занимался угрозыск. С одной стороны, не по понятиям Прыщ валил свою вину на другого, если Шупик, конечно, жив. Зато на мертвого можно. Но тут прорезалась информация о том, что Шупик здравствует. Правда, за минувшие годы пострелял бандитосов в Чехии и Словакии. Как-то на стрелке он один открыл стрельбу сразу по пятерым. Его неуловимость объяснялась просто: во-первых, он превратился в настоящего киллера. Представители этой профессии, как известно, не имеют привычки светиться и контактировать с братвой. Во-вторых, он сменил фамилию. УБОП забрал дела об убийствах из угрозыска и начал работу. Поступила оперативная информация, что Шупик под другой фамилией сидит в СИЗО Будапешта – на то время он уже значился в розыске Интерпола. Всего в этом СИЗО находилось трое славян. Определить кто из них Шупик не составляло труда: его приметы были в распоряжении УБОПа. В то время в Венгрии находился представить МВД Украины Стельмах. Он, по наводке УБОПа, выполнил сугубо техническую работу: встретился с тремя задержанными русскоговорящими и без труда опознал в одном из них Шупика. Того этапировали в Украину. Позже Стельмах рассказывал журналистам, как чуть ли не единолично поймал в Венгрии серийного киллера Шупика. Судьба убийцы сложилась в Украине достаточно счастливо. Дело об убийстве Чайника приобщили к трем реальным убийствам, совершенным Шупиком. Его осудили, но убийство Чайника не вменили – ни один суд не взялся бы рассматривать этот бред. Но ведь были же показания Прыща и его подельников, указывавших на Шупика! Таким образом, УБОП, разыскавший киллера за границей, подложил жирную свинью тем, кто спасал Прыща от уголовного преследования. Первое, что следовало сделать после возвращения Шупика в Украину – допросить его об обстоятельствах убийства Чайника и провести очную ставку с Прыщем. Но этого не произошло! Вы спросите: почему УБОП, добившийся поимки и передачи Шупика в Украину, не настоял на проведении элементарного и очевидного следственного действия? Почему так и не встретились в кабинете следователя боксер-убийца Шупик и велосипедист-главарь ОПГ Прыщ? Мы не сможем дать ответ. Заметим лишь, что аккурат в это время из УБОПа перевели в Уголовный розыск Владимира Дахновского – многолетнего «персонального разработчика» Прыща. Тогда же столичный УБОП возглавил Николай Астион. Вот он должен знать ответ. . Таким образом, в ходе кровавых разборок, убийств лидеров ОПГ и уголовных авторитетов, в начале 1993 года окончательно сформировались крупные мафиозные кланы. Позже происходили лишь незначительные структурные изменения столичного криминалитета. Единственным исключением можно считать попытку отвоевать место под солнцем со стороны чеченских преступных группировок. Во время войны в Чечне чеченские бандформирования хлынули в Киев и свирепствовали в столице около четырех лет. Но, как при развитии любого общества, ветер истории сначала приносит волны кочевников, а затем уносит в небытие. Киевская земля пережила многих пришельцев. Чеченцы не смогли закрепиться в древнем Киеве. Славянские преступные кланы смогли восстановиться и перегруппироваться после кровопролитных воен начала 90-х. После убийств Чайника основная часть его бригады перешла к Рыбке. Рыба, Пуля, Чайник были партнерами, имели совместные фирмы. На почве бизнес-конфликтов и споров о праве «доения» чужих фирм вспыхивали перманентные конфликты и настоящие войны. А противостояние братвы, как известно, на пользу только мусорам.По этой причине все хотели примерить враждующие стороны. Свадебным генералом как правило выступал Витя Авдышев. Его классическую запевку знал каждый бандит и сотрудник УБОПа: «Садысь за стол, будэм кушать, гаварыть». Стрелу прыщевцам назначили на стадионе СКА. УБОПу было известно про несколько неудачных попыток примирения, проходивших до этого. Фоном к ним было сильное бряцанье оружием, в любой момент могла случиться перестрелка. Такие серьезные сходки проходили в максимальном режиме секретности, поэтому в УБОП узнали о ней за полчаса до начала. На тот момент в управлении было шесть человек. Они немедленно выдвинулись на бандитское толковище. Уже на подъезде стало ясно, что это очень серьезно: все склоны в перемешку обсели авдышевские, рыбкинские, прыщевские и прочие пехотинцы. Всего собралось человек 300. Въезд к месту стрелки контролировался. Но УБОПовцы проехали прямо на площадку к первым лицам. Уложить всех на асфальт, как это было принято - не удалось бы ни при каких обстоятельствах. УБОП-овцев было пятеро (водитель остался за рулем). Те, кто наблюдал за наглым поведением кучки ментов, были в шоке. А еще больше братву шокировало поведение великих главарей. При виде офицеров УБОПа, с которыми уже довелось познакомиться, Виктор Авдышев собрался было покинуть место стрелки. Но его остановил начальник 8 отдела Дахновский: “Витя, куда пошел?!” Авдышев оправдался: «А зачем мне убегать? Я на 15 суток всегда готов: вот сумочку приготовил: щетка, полотенце…» Пока Дахновский проверял лидеров на наличие оружия или, официально выражаясь, проводил личный досмотр, на стрелу подтянулась основная боевая сила. Подъехали 10-12 машин прыщевцев во главе с Салоедом и Личей. Прыщ следовал отдельно от колонны. Первым выскочил из машины Салоед. Не успел он ничего промурчать, как Дахновский его сразу облапил перед всей братвой - тот даже не пискнул. Прыщевская братва начала с грозным видом выползать из авто. Ситуация накалялась. Костя Хромой игриов бросил: «Аааа, узнаю конторских!». Это разрядило напряжение, а также удержало Дахновского от действий на упреждение: он уже готов был бить “двойку” Салоеду. А после “двойки” Дахновского редкий бандит стоял на ногах. Понятно, что на такой представительной стреле было оружие. Но поскольку для подготовки массовой операции у УБОПа не было времени, и силы были не равны, задержать всех не удалось, и те, кто был с оружием, ушли первыми. Зато ни стрельбы, ни убийств не случилось, накто не пострадал, а УБОПовцы доказали, что даже впятером против 300 они - сила. Огромный Виктор Авдышев по характеру был довольно мягким - самым некровожадным среди всех лидеров ОПГ. А еще он большое внимание уделял кулинарии. Авдышевцы всегда приезжали на стрелки за полчаса до начала. Открывали багажники, оттуда вынимали свежеприготовленные шашлыки и смачно их жевали. Голодные УБОПовцы, сидевшие в засаде, с ненавистью наблюдали за трапезой, закипая ментовской ненаавистью к проклятым мафиози, которых хотелось поскорее победить.



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