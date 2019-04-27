|
Киберполиция уличила мужчину в хищении 2,2 млн гривен благотворительных средств
27 апреля 2019 | 09:15
распечатать комментарии [0] добавить в
Киберполиция задержала мужчину, который различными способами занимался хищинием денег, которые поступали на благотворительность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
"Им оказался 30-летний житель Кировоградской области. Злоумышленник находил жертв в социальных сетях или телевизионных сюжетах. Как правило, это были сюжеты о сборе денег на лечение детей и других тяжелобольных. Сейчас задокументировано около 40 случаев его преступной деятельности", - говорится в сообщении.
В частности, правоохранители рассказали, что сотрудники Приднепровского управления Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградщины установили, что подозреваемый использовал различные способы похищения денег.
"Так, по одной из схем он блокировал работу сим-карт потерпевших. Заменив номер - человек получал доступ к мобильному банкингу и снимал деньги со счета", - рассказали в киберполиции.
"Если сим-карта не была подвязанной к одной платежной карточки, мошенник входил к аккаунту потерпевшего в социальной сети "Facebook". Используя раздел "забыли пароль", он менял установленный пользователем пароль. В дальнейшем - продолжал переписку с гражданами, которые хотели пожертвовать деньги, отмечая подконтрольные реквизиты для пересылки средств", - пояснили правоохранители.
Все финансовые манипуляции подозреваемый записывал на отдельном листе бумаги.
"Так, согласно имеющимся записям, только у одной из семей он похитил 50 тысяч гривен, предназначенных на лечение", - сказали в киберполиции.
Представители киберполиции провели обыск по месту жительства фигуранта. У него дома были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, большое количество сим-карт и блокнот с записями.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Мужчине уже объявлено о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.
также читайте
[22.04.2019]
[20.04.2019]
|
по теме
Владимир Рубан уже в Европе
26. 04. 2019 | 11:53
Экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул територию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Транзит российской нефти в Европу остановлен
26. 04. 2019 | 11:48
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусскую «Гомельтранснефть Дружба».
СБУ проверяет социологов
24. 04. 2019 | 17:03
СБУ проверяет опрос "Мысли и взгляды жителей Галичины: апрель-май 2019", заказанный изданием Зеркало недели и проведенный Киевским международным институтом социологии КМИС.
Порошенко подписал закон об уголовных проступках. Пьяное вождение станет дороже
22. 04. 2019 | 19:18
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" № 7279-д. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВР Украины.
ГПУ вызывает Ложкина, Филатова и Гонтареву на вручение подозрений
22. 04. 2019 | 19:17
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос и вручения подозрения экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение о повестках на сайте Генпрокуратуры.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»