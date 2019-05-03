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В Украину грядут штормы и ураганы

03 мая 2019 | 18:45

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В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".


"До конца дня 3 мая в западных, северных областях и Винницкой области, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики. 


Также синоптики выдали предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву и Киевской области: до конца дня 3 мая и 4 мая грозы, местами шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). 



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