ТЕМА

Mitsubishi не будет строить завод в Украине. Причины

07 мая 2019 | 17:57

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Кажется уже во всех соседних странах всемирно известные (и не очень) автомобильные производители построили свои заводы. А Украина – словно заколдована. Никто не хочет открывать у нас свои предприятия. Хотя, и кадры квалифицированные есть, и расположение удобное, и рабочая сила недорогая. Глава «ММС Украина» Нишино Кейсуке объяснил, в чем причина этого «колдовства».


На самом деле, причин таких несколько. Первая из них – отсутствие внутреннего рынка сбыта. Рынок-то есть, но он в Украине пока недостаточно большой, чтобы открывать здесь специально для нас локальное производство. Не выгодно. Не окупятся затраты. 

Почему Mitsubishi не будет строить завод в Украине - Mitsubishi 

Но ведь у нас выгодное географическое положение, и из Украины можно экспортировать авто в Европу. По мнению Нишино Кейсуке, все, кто хотел делать автомобили для стран Евросоюза, уже имеют свои заводы в одной из европейских стран. Сейчас, темпы роста европейского автомобильного рынка – невысокие. И ближайшие прогнозы не обещают ускорения этих темпов и большого роста европейского рынка. Поэтому, строить завод в Украине, в расчете на экспорт в Европу, пока не перспективно. 

В Украине нет смежных предприятий, которые могли бы поставлять комплектующие на завод Mitsubishi, если бы его построили у нас в стране. Например, нет собственного производства автомобильного стального листа. Привозить комплектующие из-за границы, чтобы потом использовать их на заводе, – не рентабельно. 

И еще одна причина. Украинское правительство никак не стимулирует иностранные инвестиции в производство. И не инициирует налоговые преференции инвесторам. По мнению Нишино Кейсуке, должна быть 30% разница между стоимостью продукции, произведенной в Украине и импортированной. Тогда производство здесь станет выгодным. 

Однако, по словам Нишино Кейсуке, это – не окончательный вердикт. Чем быстрее в Украине будет расти автомобильный рынок, тем больше у нашей страны шансов привлечь сюда иностранные компании для строительства заводов и производства автомобилей. 

Автоконсалтинг


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100