Mitsubishi не будет строить завод в Украине. Причины

На самом деле, причин таких несколько. Первая из них – отсутствие внутреннего рынка сбыта. Рынок-то есть, но он в Украине пока недостаточно большой, чтобы открывать здесь специально для нас локальное производство. Не выгодно. Не окупятся затраты.







Но ведь у нас выгодное географическое положение, и из Украины можно экспортировать авто в Европу. По мнению Нишино Кейсуке, все, кто хотел делать автомобили для стран Евросоюза, уже имеют свои заводы в одной из европейских стран. Сейчас, темпы роста европейского автомобильного рынка – невысокие. И ближайшие прогнозы не обещают ускорения этих темпов и большого роста европейского рынка. Поэтому, строить завод в Украине, в расчете на экспорт в Европу, пока не перспективно.



В Украине нет смежных предприятий, которые могли бы поставлять комплектующие на завод Mitsubishi, если бы его построили у нас в стране. Например, нет собственного производства автомобильного стального листа. Привозить комплектующие из-за границы, чтобы потом использовать их на заводе, – не рентабельно.



И еще одна причина. Украинское правительство никак не стимулирует иностранные инвестиции в производство. И не инициирует налоговые преференции инвесторам. По мнению Нишино Кейсуке, должна быть 30% разница между стоимостью продукции, произведенной в Украине и импортированной. Тогда производство здесь станет выгодным.



Однако, по словам Нишино Кейсуке, это – не окончательный вердикт. Чем быстрее в Украине будет расти автомобильный рынок, тем больше у нашей страны шансов привлечь сюда иностранные компании для строительства заводов и производства автомобилей. Автоконсалтинг