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Mitsubishi не будет строить завод в Украине. Причины
07 мая 2019 | 17:57
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Кажется уже во всех соседних странах всемирно известные (и не очень) автомобильные производители построили свои заводы. А Украина – словно заколдована. Никто не хочет открывать у нас свои предприятия. Хотя, и кадры квалифицированные есть, и расположение удобное, и рабочая сила недорогая. Глава «ММС Украина» Нишино Кейсуке объяснил, в чем причина этого «колдовства».
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