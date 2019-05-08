Депутата горсовета арестовали без права выйти под залог

08 мая 2019 | 18:28

Депутату Яготинского городского совета, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП в Киевской области, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Депутату Яготинского городского совета, которому вчера прокурор Киевской области сообщил о подозрении по ч 3. ст. 286 УК суд сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 32-летний депутат органа местного самоуправления 6 мая около 19:00, находясь пьяным за рулем автомобиля за пределами г. Яготин совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с мотоциклом.