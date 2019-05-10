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В Словакии задержали украинского похитителя людей
10 мая 2019 | 16:23
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Мужчину, который уже несколько лет живет в Словакии, подозревают в причастности к похищению людей.
В двух словацких городах - Братиславе и Михаловце – в четверг, 9 мая, спецназ провел операцию по задержанию лиц, подозреваемых в похищении людей. Одним из задержанных оказался гражданин Украины, сообщает Мукачево.net.
По информации полиции Словакии были задержаны по крайней мере два человека. Всего было привлечено около 20 спецназовцев в масках и 6-7 автомобилей.
Отмечается, что в городе Михаловце был задержан 35-летний мужчина. По имеющейся у СМИ информации, он из Украины, а в Словакии проживал с семьей несколько лет. Занимается профессионально боевыми искусствами.
Мужчину, в частности обвиняют в случае, который произошел в одном из отелей Братиславы еще в декабре прошлого года. Тогда камеры наблюдения зафиксировали как происходит похищение человека, вероятно - иностранца. Свидетели подтвердили, что он говорил по-русски.
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