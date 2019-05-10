Майданюк-Хмельницкий, Заноза, Луградар и Гугл: мошенники становятся изобретательнее

10 мая 2019 | 17:44 , ТЕМА

На днях сайт ТЕМА раскрыл новую схему интеллектуального мошенничества. С ее помощью особенно изобретательные негодяи пытаются скрыть правду о себе. Может с кем-то этот номер и проходит, но не с материалами, принадлежащими нашему сайту. Итак, читаем про трэш-сайт «Луганский радар», псевдо-правозащитника и решалово Богдана Хмельницкого-Майданюка и выясняем: что же хотели они скрыть о себе, обхитрив «Гугл»?

На днях мифический персонаж Вадим Заноза, якобы руководитель трэшевого сайта «Луганский радар», обратился в «Гугл» с претензией. Суть претензии такова: статья про мошенника и бандита Майданюка, который сменил фамилию и перекрасился в правозащитника, принадлежит ему, а не сайту «ТЕМА», а поэтому следует изъять ссылку на нашу статью в поисковике Гугл. Подобные претензии «Заноза» адресовал также относительно перепечаток нашей статьи на других сайтах (где, кстати, приведена ссылка на первоисточник – наш сайт). Хитро!

И ведь что любопытно: дата публикации на «Луградаре» действительно раньше даты появления статьи на «ТЕМЕ». То есть, хитросделанный негодяй попросту поставил дату задним числом, дабы убедить «Гугл», что статья принадлежит ему. И «Гугл» удалил ссылку на оригинальные статьи ТЕМЫ, посвященные незабвенному Майданюку-Хмельницкому. Вот такие изобретательные встречаются мошенники!

Но мы тоже не пальцем деланые. Дабы не повадно было никому претендовать на наше кровное интеллектуальное имущество, мы пять лет спустя заново публикуем две части нашего расследования, чтобы освежить память читателей, привлечь внимание к персоне Майданюка-Хмельницкого. Такие как он не рождены, чтобы класть асфальт, они живут за счет других. Значит этот персонаж непременно всплывет где-нибудь в политике или в среде активистов. Сегодня как раз настало его время: кадровый состав тех, кто у корыта, будет меняться.

Кстати, за пять минувших лет в жизни Майданюка произошло немало интересного, появилась дополнительная информация, которой мы завершим повторную публикацию нашей саги о выдающемся мошеннике современной Украины. Ну а если вдруг поисковик Гугл откажется искать по вашему запросу нашу статью, ссылка на нее всегда будет находиться в ленте статей в верхней части главной страницы нашего сайта.