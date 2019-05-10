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Список шоу-зірок, які подали надто скромні декларації
10 мая 2019 | 18:41
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Многие украинские известные артисты задекларировали за 2018 год всего несколько сотен или даже десятков гривень доходов. В числе таких оказались Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, фронтмен группы “Бумбокс” Андрей Хлывнюк, Позитив (группа “Время и Стекло”), Мария Яремчук, Амадор Лопес, а также — претендентка на право представлять Украину на конкурсе “Евровидение-2019” Maruv и ее соперница в национальном отборе Александра Зарицкая (группа KAZKA). Об этом сообщил и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов в Facebook.
“...Несмотря на яркий позитивный имидж, наши звезды на деле далеко не всегда выступают примерными налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что есть такими же декларантами доходов, как и их зрители… Декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже несколько десятков гривень). Часто забывают о доходах, полученных за границей”, — написал он в соцсети Facebook в пятницу.
Помимо звезд эстрады, низкие доходы задекларировали также ряд известных спортсменов, среди которых Василий Ломаченко, Элина Свитолина, Александр Усик, добавил Евгений Бамбизов.
По его словам, всего субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются артистической, театральной деятельностью и искусством задекларировали по итогам 2018 года 127 млн грн доходов.
“Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые в прошлом году получили наибольшие суммы доходов: 158 млн грн и 26,9 млн грн. Среди певцов рекорд — 11,8 млн грн”, — пишет Бамбизов.
В качестве положительного примера он назвал Монатика, Тину Кароль, Олега Винника, Константина Меладзе — список присоединившихся к кампании по декларированию артистов состоит из около 200 имен, тогда как по итогам 2017 года доходы, связанные с шоу-бизнесом, задекларировали 102 украинца.
“Мы продолжаем отрабатывать информацию от артистов, ведущих, музыкантов, спортсменов и других известных декларантов. Анализируем отчетность, которую они подали и подают в контролирующие органы, устанавливаем реальные источники их доходов, оцениваем их фактическое имущественное состояние, расходы и средства к существованию, получаем и сопоставляем информацию из разных источников”, — добавил и.о. замглавы ГФС.
Как отметил Е.Бамбизов, общая сумма задекларированных по итогам прошлого года доходов составила 83,6 млн грн по сравнению с 57,5 млн грн по итогам 2017-го.
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