ТЕМА

Полиция успела разбить 1300 авто

14 мая 2019 | 15:06

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За последние четыре года были разбиты в ДТП около 1,3 тыс. автомобилей Национальной полиции Украины. Об этом журналистам во вторник сообщил начальник Департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков, передает корреспондент УНН.


"За 4 года было разбито 1300 машин, всех, не только Mitsubishi Outlander. Outlander Национальной полиции по всей Украине разбито 15 машин. В основном, первый год запуска патрульной полиции в ДТП попадали Toyota Prius", - сказал Жуков.

По его словам, около 20 сотрудников пострадали в ДТП уже с начала текущего года, или по вине патрульного или по вине водителя, который попал в ДТП со служебным транспортом.

"К сожалению, пока у нас больше ДТП по вине водителей, других участников движения, въезжающих в патрульную машину", - добавил он.



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