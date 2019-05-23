ТЕМА

Нардеп "Батькивщины" может стать главным разведчиком

23 мая 2019 | 10:11

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Службу внешней разведки может возглавить бывший заместитель главы СБУ Владислав Бухарев.


Об этом сообщают источники издания Левый Берег.

 

 

Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока.

Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что Бухарев может стать главой СБУ.



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