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Зеленский заговорил о беспилотных аппаратах, но не обещает Гиперлуп

23 мая 2019 | 14:49

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может ничего изменить один в сфере инноваций, ему нужна помощь людей. Об этом он сказал во время выступления перед Интернет-деятелями, передает корреспондент УНН.


"Я вам честно скажу, один я ничего не могу изменить, мы можем сделать это вместе, у вас у всех в мозгах больше, чем у меня. Я точно не хочу вам сегодня обещать, что мы сделаем в ближайшее время гиперлуп и прочее, но я знаю точно, почему я здесь, и то, что мы можем сделать вместе", - сказал Зеленский.

Комментируя металлоискатели, Зеленский заявил, что среди участников форума есть человек, который придумает альтернативу рамкам.

"Что нам мешает? Такое ощущение, что у нас иммунитет к будущему, но на самом деле я уверен, что Вы создаете большие вещи, которыми чиновники не пользуются", - добавил Зеленский.

По его словам, нужно прекратить просто говорить, а начать наконец-то делать, использовать инновации, например, сделать инфраструктуру для электромобилей и беспилотных аппаратов.



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