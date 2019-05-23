ТЕМА

НБУ допускает повышение учетной ставки

23 мая 2019 | 14:50

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Оснований для введения дополнительных ограничений в монетарной политике пока нет. Такую позицию во время общения с журналистами выразил глава НБУ Яков Смолий, передает УНН.


"Не вижу никаких оснований вводить дополнительные ограничения", - сказал Смелый.

Он отметил, что надеется, что политические гонки не повлияют на монетарную политику в государстве. Вместе с тем он отметил, что может быть принято решение о снижении или повышении учетной ставки. Такое решение будет зависеть от дальнейшего развития событий, но НБУ будет оставаться вне политики.



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