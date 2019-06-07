Цена Крыма для России

07 июня 2019 | 08:45

В Вашингтоне презентовали результаты исследования о потерях российской экономики из-за аннексии Крыма.

Результаты исследования о суммарных потерях российской экономики последующих за аннексией Крыма и гибридной войной в Украине озвучили в Вашингтоне. Работу, написанную группой украинских, российских и американских экономистов, презентовал главный редактор Ukraine EconomicOutlook – Михаил Кухар в Mortara Center for International Studies (Georgetown University).

Как следует из доклада экономиста, из-за спада мировых цен на энергетические сырьевые, санкций, оттока капитала и ухудшения инвестиционного климата, последующих за незаконной аннексией Крыма, в 2014-2018 годах российская экономика в целом потеряла $3,6 трлн.

В том числе, чистая “стоимость” Крыма и Донбасса для российской экономики состоянием на конец 2018-го составила $2,4 трлн. Данная оценка базируется на сравнительном анализе темпов падения российской экономики с другими сырьевыми странами СНГ в 2014-2018 годах.