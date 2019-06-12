Проклятие Тьюринга: за что судили известных ученых и что с ними стало

Шпионаж стал существенной проблемой для правительства США во время работы над Манхэттенским проектом. Некоторые из людей, которые работали над ним, были объявлены шпионами. По данным американских спецслужб, они предоставляли ценную информацию о конструкции атомной бомбы Советскому Союзу. Многие специалисты считают, что именно благодаря шпионажу СССР успешно провел свое первое испытание атомного оружия 29 августа 1949 года. Юлиуса Розенберга называют ключевым советским шпионом. В 1951 году Юлиус и его жена Этель были осуждены за шпионаж за предоставление Советскому Союзу секретной информации.

Этель и Юлиус Розенберги

Согласно официальной версии событий, с 1942-го по 1945 год Юлиус Розенберг занимал должность гражданского инженера войск связи в штате Нью-Джерси. В начале 1943 года он вышел на резидента советской разведки в США Александра Феклисова. Начались регулярные встречи, во время которых Розенберг передавал секретную информацию, касающуюся оснащения американской армии новейшими по тому времени образцами вооружения. По словам Феклисова, Розенберг предоставил ему тысячи документов с грифом «Секретно» и «Сверхсекретно» и однажды принес целый неконтактный взрыватель.

Манхэттенский проект — кодовое название программы США по разработке ядерного оружия, датой ее начала считают 17 сентября 1942 года. В проект вносили свою лепту также ученые из Великобритании, Германии и Канады. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы: плутониевая «Тринити» (взорвана при первом ядерном испытании), урановый «Малыш» (сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года) и плутониевый «Толстяк» (сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года).

Дэвид Грингласс, брат Этель Розенберг, служил в специальном инженерном отряде армии США и был машинистом в Лос-Аламосе. Макнатт был инженером, который работал в конструкторском бюро в Нью-Йорке. К 1944 году Юлиус завербовал его, чтобы шпионить за Советами. Все эти инженеры работали в ведущих электронных фирмах и передавали конфиденциальную и полезную информацию Советскому Союзу.

Грингласс сообщил Юлиусу информацию о взрывоопасных линзах, разрабатываемых в Лос-Аламосе для взрывной бомбы. Гарри Голд, лаборант и советский шпион, передал эту информацию в СССР. Голд заплатил Гринглассу $500 в обмен на эту информацию. Он также работал с Клаусом Фуксом, физиком из Лос-Аламоса и советским шпионом, чтобы передать секреты атомных исследований.

В 1949 году Служба разведки армии США через проект Venona обнаружила, что Фукс был советским шпионом. В феврале 1950 года он был арестован в Соединенном Королевстве. Его арест начал цепочку расследований, которая в конечном итоге привела к аресту Юлиуса и Этель. Фуксу было предъявлено обвинение в нарушении закона о государственной тайне, и он признался в шпионаже в пользу СССР. В том же году ФБР арестовало Грингласса и Голда на основании информации, предоставленной Фуксом. На допросе Грингласс признался в шпионаже. Он также назвал Юлиуса и Этель Розенберг в качестве контактов, но отрицал, что его жена, Рут Грингласс, была вовлечена в любую шпионскую деятельность.

17 июля 1950 года ФБР арестовало Юлиуса, а через месяц и Этель. 6 марта 1951 года в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка начался процесс над Розенбергами, который длился почти месяц. Супругам было предъявлено обвинение в заговоре и передаче атомных секретов США СССР. Их не могли обвинить в государственной измене, так как США не воевали с Советским Союзом.

В ходе судебного разбирательства Этель и Юлиус не отвечали на вопросы суда, связанные со шпионажем, а также на вопрос о членстве в Коммунистической партии. В эпоху маккартизма многие считали, что отказ отвечать на вопросы фактически означал признание вины и причастности к коммунистам. Этель и Юлиус отвергли все обвинения в шпионаже и отказались назвать какие-либо имена.

29 марта 1951 года суд признал Юлиуса и Этель Розенберг виновнымив заговоре с целью шпионажа. 5 апреля судья Кауфман приговорил их к смертной казни. Дэвид Грингласс был приговорен к 15 годам тюремного заключения и был освобожден в 1960 году. В начале 1953 года он написал письмо президенту Эйзенхауэру с просьбой о замене приговоров супругов к тюрьме. Этот запрос был отклонен.

Есть некоторые противоречивые оценки среди историков относительно результатов процесса Розенберга. Уолтер Шнайер в «Заключительном вердикте» утверждает, что доказательства против Этель были сфабрикованы Гринглассом. Изучив документы, он выяснил, что Розенберг был уволен из инженерного корпуса армии в январе 1945 года и что в материалах КГБ говорится, будто его шпионская деятельность закончилась к 1945 году, поэтому встреча, о которой говорил Дэвид Грингласс, могла никогда не состояться. Шнайер убежден, что Рут, супруга Грингласса, работала одна и встретилась с советским агентом, чтобы доставить эскиз бомбы, которая была помещена в файловый центр КГБ 27 декабря 1945 года. Его исследования в значительной степени основаны на недавно выпущенных документах КГБ.

Другие утверждают, что Юлиус и Этель были виновны, но женщина играла второстепенную роль, а суд и приговор были несправедливыми из-за отсутствия доказательств. Профессор Гарварда Алан Дершовиц заявил, что Розенберги были «виновны, но подставлены», предполагая: они были шпионами, но против пары были сфабрикованы доказательства, в результате чего супруги подверглись несправедливому суду и наказанию.

Пострадавший за инаковость

Алан Тьюринг считается величайшим криптологом, математиком и логиком ХХ века. Работая в рамках засекреченной масштабной криптологической операции в Блетчли-парк, Алан Тьюринг помог взломать нацистскую военную машину Enigma. Он возглавлял группу Hut 8, ответственную за криптоанализ сообщений Военно-морского флота Германии. Поскольку у машины было множество роторов, которые постоянно перемещали, чтобы запутать союзников, устройство шифрования имело квинтиллионы возможных комбинаций. Немецкие военные предположили, что ни одному дешифровщику просто не хватит времени, чтобы ее сломать. Прорыв Тьюринга произошел благодаря наблюдению за информацией из утренних однотипных сообщений вражеской подводной лодки. Тьюринг разработал ряд методов взлома — по сути, теоретическую базу для Bombe — машины, которая могла в максимально короткие сроки подбирать миллионы вариантов шифра, позволяющих разгадать конечный код. Это устройство стало базой для масштабной вычислительной операции, которая в конечном итоге взламывала до двух сообщений в минуту.

Блетчли-парк, также известный как Station X — особняк, расположенный в Блетчли (в городе Милтон Кинс) в историческом и церемониальном графстве Бакингемшир в центре Англии. В период Второй мировой войны в Блетчли-парке располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании — Правительственная школа кодов и шифров (GC & CS), позже получившая имя Центр правительственной связи (GCHQ). Здесь взламывались шифры и коды стран Оси, а также была спланирована операция «Ультра», нацеленная на дешифровку сообщений «Энигмы».

После войны Тьюринг работал в Национальной физической лаборатории, где по его проекту был реализован первый в мире компьютер с сохраненной в оперативной памяти программой — ACE. В 1948-м ученый присоединился к вычислительной лаборатории Макса Ньюмана в Университете Манчестера, а позднее заинтересовался математической биологией. Алан опубликовал работу по химическим основам морфогенеза и предсказал протекающие в колебательном режиме химические реакции, которые впервые были представлены научному сообществу только в 1968 году. В 1950 Тьюринг создал эмпирический тест для оценки искусственного интеллекта компьютера.

Алан Тьюринг

В 1952 году Алан Тьюринг был признан виновным по обвинениям в совершении «грубой непристойности» в соответствии с «поправкой Лабушера», согласно которой преследовали гомосексуальных мужчин. После суда Тьюрингу предоставили выбор между принудительной гормональной терапией, призванной подавить либидо, и тюремным заключением. Ученый выбрал первое.

Поправка Лабушера — распространенное название раздела 11-го английского Акта 1885 года о поправках к уголовному законодательству, который расширял возможности судов по привлечению к ответственности гомосексуальных мужчин.

Но самым страшным были не суд, приговор или огласка — Тьюринг фактически в одночасье лишился работы. Военные отказались от его услуг, опасаясь, что советская разведка поймает его в «голубую ловушку». В научном сообществе также избегали гения математики. Алан Тьюринг умер в 1954 году от отравления цианидом. Рядом с ним нашли откушенное яблоко — Тьюринг любил сказку о Белоснежке.

Следствие установило, что Тьюринг совершил самоубийство, хотя его мать до конца жизни настаивала на том, что произошел несчастный случай. Были и сторонники криминальной версии, считавшие, что Тьюринга отравили спецслужбы. Он был признан одной из самых известных жертв гомофобии в Великобритании. 24 декабря 2013 года Тьюринг был посмертно помилован королевой Великобритании Елизаветой II.

77-летнего ученого из института Роскосмоса и преподавателя МГТУ Владимира Ивановича Лапыгина осудили на семь лет за государственную измену.

Уголовное дело о госизмене в отношении Лапыгина было возбуждено в 2015 году. Сообщалось, что ученого подозревают в передаче секретной информации в одну из азиатских стран.

ФГУП ЦНИИмаш, где Лапыгин проработал более 40 лет, является головным институтом Роскосмоса. На момент предъявления обвинения Лапыгин был начальником Научно-технического центра аэрогазодинамики.

По словам Лапыгина, его признали виновным в передаче китайским специалистам «программного комплекса, позволяющего рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащие сведения, составляющие государственную тайну». По версии обвинения, ученый хотел получить за это $90 тыс.

Лапыгин считает, что обвинение против него было сфабриковано и не признает своей вины. Ученый утверждает, что передал китайской стороне только демоверсию программы, действуя в интересах ЦНИИмаш.

Осужденный за гражданство

Ахмад Реза Джалали, ученый из Исследовательского центра экстренной медицины и медицины катастроф (CRIMEDIN) в Университете Восточного Пьемонта в Новаре, Италия, и преподаватель Фламандского свободного университета Брюсселя, был арестован в апреле 2016 года иранскими властями по подозрению в шпионаже в пользу израильской спецслужбы Моссад. По данным Тегерана, Джалали причастен к убийству двух иранцев, занимавших ответственные посты в структурах ядерной программы Ирана. Их взорвали заложенными в автомобили бомбами. Сторона обвинения настаивает, в частности, что Джалали в обмен на деньги и возможность жить в Швеции передал внешней разведке Моссад важную информацию о военных и ядерных установках Ирана.

Семья Джалали сообщила прессе, что ему были предъявлены обвинения после того, как он отказался подчиниться указаниям иранской разведывательной организации шпионить за другими иранскими учеными за границей. Правозащитные организации осудили арест Джалали и заявили, что Иран постоянно арестовывает лиц с двойным гражданством.

Ахмад Реза Джалали до ареста и в тюремном заключении

Джалали был приговорен к смерти 21 октября 2017 года в результате судебного процесса, признанного нелегитимным со стороны ООН, которая в декабре того же года призвала Иран отменить этот приговор и освободить иранского ученого.

Тем не менее, в декабре 2017 приговор был подтвержден Верховным судом Ирана, несмотря на международный протест. После вынесения приговора Иранское государственное телевидение в прямом эфире показало интервью с Ахмадом, который под прицелом камер признался в своей шпионской деятельности в пользу зарубежного государства. В частности, он рассказал, как передавал агенту иностранной разведки информацию по иранским ученым-ядерщикам, ликвидированным в 2010 году. В телепередаче он сказал, что во время учебы в одной из европейских стран его завербовал человек, назвавшийся Томасом. Он также сообщил, что ему обещали вознаграждение и политическое убежище. Хотя Джалали не назвал страну, иранское телевидение опубликовало фотографии шведского удостоверения личности и кадры римского Колизея.

Также Джалали рассказал, что прежде, чем покинуть Иран, он работал на Министерство обороны страны. И именно это обстоятельство, по-видимому, вызвало интерес агентов. Скорее всего, израильского Моссада, который, по мнению иранского руководства, решил получить от него информацию.

В ходе телепередачи диктор сообщил, что Джалали собрал информацию об убитых физике Масуде Али Мухаммади и ученом-ядерщике Маджиде Шахриари. Джалали встречался с агентами Моссада более 50 раз, получая 2 тыс. евро за встречу. В 2012 году за преступление с аналогичным составом в Иране казнили Маджида Джамали Паши. За год до этого иранское телевидение передало «признание» Паши, заявив, что его готовили на секретной базе Моссада недалеко от Тель-Авива.

5 февраля 2018 стало известно, что Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор.

Неблагополучные связи

Cеркан Голге, ученый из НАСА, содержится в турецкой тюрьме, будучи обвиненным в участии в неудавшейся попытке государственного переворота в Турции весной 2016 года. Серкан работал в НАСА над проектами, связанными с пилотируемой миссией на Марс в центре управления полетами. В феврале 2018 года уголовный суд турецкой провинции Хатай приговорил ученого НАСА и гражданина США Серкана Голге к 7,5 годам лишения свободы за материальную поддержку организации Фетхуллы Гуллена. Гуллен — имам из США, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в организации неудавшегося государственного переворота 15 июля 2016 года.

Серкан Голге

Голге не признал свою вину ни на протяжении всего своего 18-месячного заключения, ни в суде. По словам его адвокатов, не было представлено ни одного доказательства его контактов с Гулленом. Государственный департамент и посольство США в Анкаре опротестовали приговор и призвали турецкое правительство отменить сложившиеся несправедливые основания для уголовного преследования, в результате которого были уволены и арестованы десятки тысяч государственных служащих, включая многих ученых и преподавателей.

Голге приехал в США из Турции в 2003 году, стал гражданином США в 2010 году. С 2013 года Серкан работал старшим научным сотрудником в Университете Хьюстона и в космическом центре имени Джонсона в НАСА.

Летом 2016 года семья Голге отправилась в Турцию, чтобы навестить родственников. В последний день их пребывания в стране Серкана арестовали. В тюрьме ему было отказано в свиданиях с семьей адвокатами и сотрудниками консульства США. Обвинения против него строились на факте обучения в Университете Фатих в Стамбуле (в настоящее время закрытом Эрдоганом), предположительно покровителем которого был Гуллен, а также наличие счета в банке Айса, популярного среди сторонников опального имама. Серийный номер долларовой банкноты, найденной в доме во время ареста Голге, был представлен судье в качестве доказательства его участия в организации переворота.

Несколько судебных слушаний, которые длились год, вернули первоначальные обвинения. Помимо членства в «террористической» организации Гуллена, Голге был обвинен в работе на ЦРУ. Во время допросов его неоднократно спрашивали, согласится ли он шпионить за Турцией в обмен на свободу.

После того, как его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения, американские ученые обратились к правительству Турции с требованием пересмотра приговора, но их так и не услышали. Расизм в научных целях

Немецкий химик Гермар Рудольф отбыл наказание сроком в 2,5 года тюремного заключения за разжигание расовой ненависти. Ученый-химик, сотрудник Института Макса Планка, провел доскональную проверку экспертизы Лейхтера. По мнению Гермара, в силу строительно-технических и химических причин массовые отравления в Освенциме были невозможны. В своей работе Рудольф описал Холокост как «гигантское мошенничество». Он также сказал, будто не нашел доказательств того, что в газовых камерах когда-либо существовали сотни тысяч евреев.

Рудольф бежал из Германии в США в 1995 году после того, как суд вынес ему первый условный срок в 14 месяцев за разжигание антисемитских настроений. Когда химик обратился за политическим убежищем в США в 2000 году, ему отказали. В итоге Гермар был депортирован в 2005 году для отбывания наказания 1995 года. Рудольф был арестован, когда появился в иммиграционном офисе в Чикаго, чтобы подать заявление на получение зеленой карты на основании его брака с гражданином США.

В апреле 2006 года его снова обвинили в «систематическом» отрицании или приглушении нацистского геноцида европейских евреев в документах и ​​в Интернете, а также в разжигании антисемитской ненависти.

«Он представил Холокост выдумкой», — заявил прокурор Андреас Гроссманн в своем заключительном слове.

Та же участь постигла и доктора Фредерика Тобена — социолога и автора научных материалов, выпускника Оксфордского колледжа Эксетера. Он родился в Германии и проживал в Австралии. За свои критические взгляды и исследования в отношении Холокоста пять раз приговаривался к тюремному сроку в пяти разных странах.

Тобен основал Институт Аделаиды в 1994 году. Этот институт был нацелен на изучение вопросов, которые средства массовой информации и научные организации боятся или сознательно не хотят исследовать. В 1999 году в Германии Тобен был осужден за «оскорбление памяти мертвых» и приговорен к семи месяцам тюремного заключения.

В апреле 2009 года Тобен был признан виновным в неуважении к суду за нарушение постановления суда об отказе от публикации материалов, которые «ставят под сомнение смерть 6 млн евреев, существование газовых камер в Аушвице, и тем самым оскорбляют еврейский народ».

Позже он провел 11 месяцев в австрийской тюрьме за то же преступление — отрицание Холокоста. Полиция задержала его в здании аэропорта Хитроу, используя ордер Евросоюза, выпущенный немецкими властями. После австрийских казематов Фредерик отбыл наказание и на территории Германии.

Доктор Тобен на своем веб-сайте после выхода из немецкой тюрьмы написал следующее: «Если вы решили попытаться высказать свои сомнения в Холокосте, то должны быть готовы пожертвовать собой, к расторжению брака и серьезному конфликту со своей семьей, к потере карьеры и к тому, что вас посадят в тюрьму».

Интеллект, знания и умения, которые ученые используют в своей работе, ничуть не умаляют совершенное ими преступление. Но если взглянуть на представленные выше примеры, большая часть арестов была связана именно с профессиональной деятельностью. Специалисты высокого уровня пострадали из-за своих политических предпочтений или просто оказались не в том месте и не в то время. Аресты гениев ХХ века уже совершенно точно оказали влияние на дальнейший ход науки. Что произойдет с аналогичным опытом наших лет — покажет только время.