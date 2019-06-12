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Пьяный украинец разгромил офис московской редакции
12 июня 2019 | 12:01
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В Москве задержан гражданин Украины, устроивший погром в редакции известного издания "Сноб". Об этом сообщает редакция издания.
По данным правоохранителей, задержанный — гражданин Украины, ему 25 лет, у него есть жена и восьмимесячный ребенок. Мужчина уверяет, что перед произошедшим он поссорился с супругой и напился. В нетрезвом состоянии он отправился что-нибудь погромить, и офис «Сноба» оказался на его пути.
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