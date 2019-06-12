Пьяный украинец разгромил офис московской редакции

12 июня 2019 | 12:01

В Москве задержан гражданин Украины, устроивший погром в редакции известного издания "Сноб". Об этом сообщает редакция издания.

По данным правоохранителей, задержанный — гражданин Украины, ему 25 лет, у него есть жена и восьмимесячный ребенок. Мужчина уверяет, что перед произошедшим он поссорился с супругой и напился. В нетрезвом состоянии он отправился что-нибудь погромить, и офис «Сноба» оказался на его пути.



Задержанный утверждает, что ничего не помнит о случившемся.



«На месте офиса “Сноба” мог быть любой магазин, кафе, прачечная. И если бы он не прихватил с собой в беспамятстве ноутбук и моноблок, то его действия в УК квалифицировались бы просто как хулиганство, а теперь — кража со взломом. Мы на связи с полицией, ждем встречи с задержанным. И мы ни в коем случае не призываем к крови, а напротив, к милосердию. Мне лично ужасно жалко, что в начале жизни, когда все только начинается — семья и ребенок — человек так тяжко оступился», — сказала главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова.



Ранее сообщалось, что неизвестный ночью 10 июня взломал дверь в офисе «Сноба» на шестом этаже и устроил там погром — сломал технику и мебель. Потом он скрылся, его задержали спустя сутки.

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