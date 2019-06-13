Темпы роста украинской экономики в 2019-ом году замедлятся до 1,8%

Из-за неблагоприятных тенденций в мировой экономике и соответственной стагнации на сырьевых рынках темпы роста реального ВВП Украины составят не 3,9%, как было указано в предыдущем прогнозе, а всего 1,8%, говорится в апрельском обновленном прогнозе Ukraine Economic Outlook.

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