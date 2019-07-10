Изменение макроэкономического прогноза на 2019-ый со «стабильного» на «риск срыва макростабильности в стране»

10 июля 2019 | 23:45

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Объявление о роспуске парламента, прозвучавшее во время инаугурационной речи Президента Украины Владимира Зеленского и последовавшее за ним объявление об отставке Правительства Владимира Гройсмана в течение одного дня, 20 мая, вынуждает нас к пересмотру нашего прежнего прогноза состояния макроэкономической стабильности экономики Украины, который ранее нами оценивался как «стабильный» с возможным замедлением темпов роста до «негативного» и «кризисного» для макро-стабильности краткосрочной перспективе (до конца 2019 года).

Ниже мы приводим факторы, которые способны существенно повлиять (и уже влияют после событий 20 мая) на обслуживание (перспективы рефинансирования выплат) внешнего долга, состояние золотовалютных резервов, приток экспортной выручки в страну, деловую активность, стабильность банковской системы и вкладов населения в банках, бюджетных и налоговых поступлений, а также риски девальвации курса гривни до конца года.



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