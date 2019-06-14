ТЕМА

Комик Сивохо будет баллотироваться в Раду от “Слуги народа”

14 июня 2019 | 08:35

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Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу.


Отметим, что 49 округ это Донецкая область, центр округа - город Константиновка.

Добавим, что Сивохо родом из Донецка.



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