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Комик Сивохо будет баллотироваться в Раду от “Слуги народа”
14 июня 2019 | 08:35
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Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу.
Отметим, что 49 округ это Донецкая область, центр округа - город Константиновка.
Добавим, что Сивохо родом из Донецка.
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